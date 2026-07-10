Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Προσαγωγή ενός ατόμου - Το «προφίλ» των τριών συλληφθέντων

Τρία άτομα συνελήφθησαν, ενώ έχει πραγματοποιηθεί και μία προσαγωγή στο πλαίσιο της επιχείρησης της Αντιτρομοκρατικής για την εξιχνίαση των τριών εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων η μία στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.

Δύο από τις συλλήψεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, και αφορούν δύο νεαρούς. Η τρίτη πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, όπου συνελήφθη μία γυναίκα, μόνιμη κάτοικος Θεσσαλονίκης, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μεταβεί στην Κρήτη μετά την επίθεση προκειμένου να αποφύγει τον εντοπισμό της.

Μετά τις τρεις συλλήψεις ακολούθησε και η προσαγωγή ενός ακόμη νεαρού από οικία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κατά την έρευνα στον χώρο, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής συνέλεξαν φακέλους και άλλα στοιχεία που αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Το «προφίλ» των συλληφθέντων

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες έχουν ποινικό παρελθόν και φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγες ημέρες πριν από τις επιθέσεις είχαν μεταβεί στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα προκειμένου να ελέγξουν τον χώρο, ενώ από τα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίησή τους.

Η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες σε οικίες και άλλους χώρους.

Οι διωκτικές αρχές είχαν συλλέξει αποτυπώματα, γενετικό υλικό και άλλα πειστήρια από τα σημεία των επιθέσεων, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία ευρήματα αποτέλεσαν κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των φερόμενων ως φυσικών αυτουργών.