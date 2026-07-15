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Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Προφυλακιστέος και ο 24χρονος για τη φονική επίθεση

Μετά και την απολογία του 24χρονου, προσωρινά κρατούμενοι είναι πλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι

The LiFO team
The LiFO team
ΘΑΝΑΤΟΣ ΒΑΓΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑ 24ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΕΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
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Προφυλακιστέος κρίθηκε προσωρινά ο 24χρονος, για την εμπλοκή του στη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 24χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, ενώ μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προφυλάκισή του, ενώ πλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Ο 24χρονος φοιτητής αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή

Ο 24χρονος φοιτητής, σύμφωνα με πληροφορίες, επέμεινε στην άρνησή του για οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που παραχώρησε και χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση, από τους φερόμενους ως φυσικούς δράστες, τους οποίους ανέφερε πως δεν γνωρίζει.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, ο ίδιος φέρεται να απολογήθηκε ότι έδωσε τα κλειδιά τού σπιτιού σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για τη διαδρομή που ακολούθησαν μετέπειτα (τα κλειδιά).

Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες- μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι, ο 29χρονος και η 26χρονη, έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή, μετά την απολογία τους στην ίδια ανακρίτρια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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