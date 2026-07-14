Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Προφυλακιστέοι δύο από τους συλληφθέντες

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, μετά την εμπρηστική επίθεση που καταγράφηκε στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.

Οι απολογίες των συλληφθέντων -ενώπιον της ανακρίτριας- ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (14/7), με τον 29χρονο και τη 26χρονη να παραδίδουν ένα απολογητικό υπόμνημα με λίγες γραμμές.

Οι κατηγορούμενοι δεν απάντησαν σε καμία από τις ερωτήσεις της ανακρίτριας, ενώ έκαναν λόγο για σκευωρία και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Όσον αφορά στον 24χρονο, μέσω των δικηγόρων του, ζήτησε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο (15/7) στις 9 το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας.

Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Αντιμέτωποι με τις ίδιες κατηγορίες

Και οι τρεις αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες των πέντε κακουργημάτων, της τρομοκρατικής οργάνωσης, της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της έκρηξης, του εμπρησμού, αλλά και της παράβασης του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών.

Η 26χρονη και ο 29χρονος δεν μίλησαν νωρίτερα, ούτε στους αστυνομικούς, δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο και αρνούνται να συνεργαστούν, όπως μεταδίδει σχετικά η ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία είναι πεπεισμένη ότι πίσω από τους φυσικούς αυτουργούς των τριών εμπρηστικών επιθέσεων, υπάρχει και ηθικός αυτουργός και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον ρόλο του σε αυτή την υπόθεση.

Για τους υπόλοιπους που συμμετείχαν στις εμπρηστικές επιθέσεις, οι αστυνομικοί φαίνεται πως έχουν καταλήξει ότι πρόκειται για τρία άτομα που πήγαν πεζή στα σπίτια των Σάββα Αναστασιάδη και Ζήση Ιωακείμοβιτς και είναι πολύ κοντά και στην ταυτοποίησή τους.

Τι θα πει ο 24χρονος για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα

Σε ό,τι αφορά τον 24χρονο, ο οποίος από την πρώτη ώρα διαχωρίζει τη θέση του με τους υπόλοιπους δύο συγκατηγορούμενούς του, ενδεχομένως αύριο (15/7) στην ανακρίτρια, μέσω του υπομνήματος που θα υποβάλλει και ο ίδιος, θα αναφέρεται στον άνθρωπο που έδωσε το κλειδί από το σπίτι, που μετατράπηκε σε κρησφύγετο.

Πρόκειται για έναν σχεδόν συνομήλικό του, με τον οποίο, όπως αναφέρει -σύμφωνα με πληροφορίες-στο υπόμνημά του, έκανε παρέα χωρίς να γνωρίζει πώς τα κλειδιά έφτασαν στη διάθεση της 26χρονης και του 29χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση είναι in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόποινες πράξεις που ερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εξατομίκευση/προσωποποίηση των κατηγοριών σε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο θα γίνει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Όσο ήταν σε εξέλιξη η σύντομη απολογητική διαδικασία είχαν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης άτομα για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους δύο πρώτους κατηγορούμενους – προσωρινά κρατούμενους. Από την ΕΛ.ΑΣ. είχαν ληφθεί ενισχυμένα μέτρα τόσο έξω όσο και μέσα στα δικαστήρια.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ