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Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Πώς έφτασαν στη σύλληψη του τέταρτου ατόμου

Προθεσμία από την ανακρίτρια έλαβε ο 25χρονος που είναι ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

The LiFO team
The LiFO team
ΘΑΝΑΤΟΣ ΒΑΓΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΤΟΜΟ Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi
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Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, για την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Το πρωί μετήχθη από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για την (τυπική) εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία.

Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Πώς προέκυψε η εμπλοκή του 25χρονου

Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατονομάστηκε ως το πρόσωπο στο οποίο ο 24χρονος παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την κατοικία της οικογένειας Νέστορα. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατηγορούμενος φέρεται να τα έδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη που, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι οι φυσικοί δράστες της φονικής επίθεσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 25χρονος κι ο 24χρονος γνωρίζονται από το Πανεπιστήμιο καθώς είναι και οι δύο φοιτητές.

Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Ο 25χρονος φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο

Ο 25χρονος, που είναι γνωστός στις διωκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι το 4ο χρονικά άτομο που συνελήφθη για την υπόθεση. Είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις του ιδιοκτήτη του σπιτιού και των δύο φερόμενων ως φυσικών αυτουργών. Και οι τρεις κρίθηκαν ήδη προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια.

Η δίωξη που ασκήθηκε, αφορά βαρύτατες πράξεις, όπως ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών, εμπρησμός κ.ά. Την προσωποποίηση των πράξεων θα αναλάβει η ανακρίτρια στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Η δικογραφία που χειρίζεται η δικαστική λειτουργός, περιλαμβάνει τόσο τη δολοφονική επίθεση από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολυτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, όσο και τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
 
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ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

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