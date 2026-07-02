Θάνατος Βάγιας Νέστορα: «Πήγε να βρει την κόρη μας, Νικολέτα» - Η ανάρτηση του συζύγου της

Ανάρτηση στα social έκανε ο Παναγιώτης Νέστορας μετά τον θάνατο της συζύγου του, Βάγιας.

Η Βάγια Νέστορα υπέκυψε χθες στα βαρύτατα εγκαύματα που υπέστη από την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η κόρη τους και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.

«Πήγε να βρει την κόρη μας, Νικολέτα» έγραψε μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης Νέστορας, αναφερόμενος στην απώλεια της οικογένειας το 2021 όταν έχασαν τη δεύτερη κόρη τους, Νικολέτα, σε ηλικία 37 ετών, από καρκίνο.

Με την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Νέστορας αποχαιρέτησε τη σύζυγό του, με την οποία μοιράστηκε 47 χρόνια κοινής ζωής, χαρακτηρίζοντάς την «μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς».

«Αποχαιρετώ τη γυναίκα μου Βάγια για τη χώρα των αγγέλων», έγραψε, προσθέτοντας με συγκίνηση ότι «πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε».

Ολόκληρη η ανάρτησή του για τη Βάγια Νέστορα:

«Σήμερα μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάρηδων

Αποχαιρετώ την γυναίκα μου ΒΑΓΙΑ,

για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς … Ήταν Μητέρα, σύζυγος για 47 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μαζί, τις χαρές και τις λύπες..

Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε να της πει τα νέα για τον γιο της… Πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε..

Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου…

Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για Εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας Αστέρια για να μας προσέχουν..

Σε αγαπώ…».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, καθώς φέρει εκτεταμένα εγκαύματα και εκεί λειτουργεί εξειδικευμένη Μονάδα Εγκαυμάτων. Όπως γνωστοποίησε, επίσης, ο υπουργός, ο πατέρας της θα παραμείνει για ακόμη μία ημέρα νοσηλευόμενος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και στη συνέχεια αναμένεται να λάβει εξιτήριο.