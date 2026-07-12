Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Το λάθος των δραστών - Το κατηγορητήριο

Συνεχίζονται οι έρευνες για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία, καταλυτικό ρόλο στη σύλληψη των τριών κατηγορουμένων έπαιξε ο εντοπισμός της διαδρομής που ακολούθησαν, αλλά και ένα βασικό λάθος που έκαναν.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχει σχηματιστεί ογκώδης δικογραφία από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, που περιλαμβάνει ως βασική κατηγορία την ανθρωποκτονία με την επιβαρυντική περίσταση της τρομοκρατικής πράξης και άλλα αδικήματα.

Οι κατηγορίες εις βάρος των συλληφθέντων για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Σε βάρος των τριών ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων, με βασικό αδίκημα την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Για τη φονική επίθεση συνελήφθησαν ως φυσικοί αυτουργοί από την Αντιτρομοκρατική ένας 29χρονος, ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε τον εμπρηστική μηχανισμό στην πυλωτή της πολυκατοικίας και μια 26χρονη που συνελήφθη στην Κρήτη, όπου κατέφυγε μετά τη φονική επίθεση.

Ο τρίτος συλληφθείς, ηλικίας 24 ετών, φέρεται ως διαχειριστής του διαμερίσματος στο οποίο πήγε το ζευγάρι πριν και μετά την επίθεση.

Το λάθος των δραστών

Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα έφυγαν από το κρησφύγετο που είχαν επιλέξει, επειδή είναι κοντά στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Έπειτα, πλησίασαν το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, πέρασαν την Βασιλίσσης Όλγας και έφτασαν στην Γραβιάς.

Οι δράστες άφησαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό και στη συνέχεια έφυγαν. Λίγα λεπτά αργότερα στις 4:35 ακριβώς ακούστηκε η πρώτη έκρηξη.

Όμως, λίγο πριν φτάσουν στο κρησφύγετο τους, έκαναν το λάθος να βγάλουν τις κουκούλες, υποστηρίζει το ΕΡΤnews. Τότε η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τα πρόσωπά τους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews