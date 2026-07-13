Θάνατος Βάγιας Νέστορα: «Η υπόθεση δεν έχει κλείσει, υπάρχουν σίγουρα κι άλλοι εμπλεκόμενοι»

Η έρευνα για την τριπλή εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκόμενων.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, αναφέρθηκε στην πορεία των ερευνών της Αντιτρομοκρατικής μετά τη σύλληψη τριών ατόμων που έχουν μπει στο επίκεντρο των ανακριτικών ενεργειών. Όπως σημείωσε, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει ήδη σημαντικά στοιχεία, ενώ οι Αρχές αναμένουν επιπλέον ευρήματα από την ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν.

«Υπάρχουν αρκετά στοιχεία στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τους τρεις τουλάχιστον μέχρι στιγμής εμπλεκόμενους και συλληφθέντες», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου, επισημαίνοντας ότι η εξέταση των ηλεκτρονικών δεδομένων μπορεί να προσφέρει νέα στοιχεία για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την ίδια, η αντίδραση των συλληφθέντων κατά τη διάρκεια των ερευνών έδειξε ότι δεν ανέμεναν την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι αστυνομικές αρχές. «Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει υλικό από τα ψηφιακά πειστήρια, γιατί και εκεί είδαμε έντονη αντίδραση των συλληφθέντων όταν κατασχέθηκαν τα ψηφιακά τους πειστήρια και μάλιστα αιφνιδιάστηκαν», δήλωσε.

Θάνατος Βάγιας Νέστορα: «Η έρευνα δεν έχει σταματήσει εδώ»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. πρόσθεσε ότι οι συλληφθέντες δεν περίμεναν να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως ανέφερε, αυτό προκύπτει και από τις εκτιμήσεις των στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που χειρίζονται την υπόθεση.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι μέχρι τώρα συλλήψεις δεν σημαίνουν το τέλος της έρευνας. Οι Αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους με στόχο να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλοι όσοι συμμετείχαν στις επιθέσεις.

«Η έρευνα δεν έχει σταματήσει εδώ», τόνισε η κ. Δημογλίδου, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις για την εμπλοκή και άλλων προσώπων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δύο ακόμη εμπρηστικές επιθέσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου στην τριπλή εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.