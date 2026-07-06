Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Η Αντιτρομοκρατική ζήτησε άρση απορρήτου συνομιλιών για συγκεκριμένα πρόσωπα

Κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτη Νέστορα, βρίσκονται οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που γίνονται γνωστές.

Ο ΣΚΑΪ, μεταξύ άλλων, κάνει λόγο πως η Υπηρεσία ζήτησε άρση απορρήτου τηλεφωνικών συνομιλίων για συγκεκριμένα πρόσωπα, που ενδεχομένως συνδέονται με την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα.

Με την άρση απορρήτου τηλεφωνικών συνομιλιών, οι αρχές εξετάζουν τα κινητά, τα οποία ενδεχομένως είχαν μαζί τους ή τις προηγούμενες ημέρες οι φερόμενοι ως δράστες. Ειδικότερα, μ' αυτόν τον τρόπο αποσκοπούν στο να «ενεργοποιήσουν» πολύ συγκεκριμένες κάμερες, από τις οποίες θα φανεί η παρουσία των δραστών σε άλλα σημεία στη Θεσσαλονίκη.

Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών οι αρχές

Πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, που ανέλαβε τις έρευνες επεξεργάζεται τις ενδείξεις με λεπτομέρεια προκειμένου αυτές να γίνουν αδιάσειστες αποδείξεις για τη Δικαιοσύνη, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονωτικής ταινίας, τα υπολείμματα από το γκαζάκι και το δοχείο με το εύφλεκτο υγρό. Αναλύεται το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας με κύριο στόχο να συνδεθούν οι κινήσεις των δραστών και από τις προηγούμενες ημέρες, αν πήγαν δηλαδή να κάνουν αυτοψία στα σημεία, που θα τοποθετούσαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Όλα αυτά μαζί με τις καταθέσεις μαρτύρων συμπληρώνουν το παζλ των ερευνών.

Η Αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι υπάρχουν τρεις δράστες κι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε τέταρτος και ακόμα περισσότερα άτομα με υποστηρικτικό ρόλο, που συμμετείχαν είτε στον σχεδιασμό είτε στην πραγματοποίηση αυτών των επιθέσων.

Οι δράστες φαίνεται πως προσέγγισαν πεζή στα τελευταία μέτρα τις πολυκατοικίες και είχαν χωριστεί σε διαφορετικές ομάδες πριν προβούν στις επιθέσεις.

Γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν έγιναν στάσεις ή συναντήσεις με άλλα πρόσωπα πριν ή μετά τα χτυπήματα ενώ από την Αστυνομία θεωρούν ότι η δεύτερη και μοιραία έκρηξη στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό της Αφροδίτης και του Παναγιώτη Νέστορα κι άλλων δύο ενοίκων, προήλθε από καύσιμο οχήματος κάτω από το οποίο είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΣΚΑΪ