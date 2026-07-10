Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Το «ευχαριστώ» της Αφροδίτης Νέστορα για τις συλλήψεις

Την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη των ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις εμπρηστικές επιθέσεις στο σπίτι της εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα, ευχαριστώντας την Ελληνική Αστυνομία για τις συντονισμένες ενέργειές της, καθώς και τον πρωθυπουργό για «την πολιτική βούληση και τη στάση μηδενικής ανοχής απέναντι στην τρομοκρατία».

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την άμεση σύλληψη των δραστών που δολοφόνησαν την μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και τη δική μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εκφράζει την ελπίδα η έρευνα να συνεχιστεί σε βάθος, ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, είτε ως φυσικοί αυτουργοί είτε ως συνεργοί.

«Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία», τονίζει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης. Όπως αναφέρει, εύχεται οι δικαστές που θα επιληφθούν της υπόθεσης να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους και να επιβάλουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο ποινές στους υπεύθυνους για τη δολοφονία της μητέρας της.

Παράλληλα, η ίδια επισημαίνει ότι επιθυμία τόσο της ίδιας όσο και της οικογένειάς της είναι οι κατηγορούμενοι να τύχουν δίκαιης δίκης, παρά το γεγονός ότι η μητέρα της στερήθηκε άδικα τη ζωή της. Ταυτόχρονα, ξεκαθαρίζει ότι δεν επιθυμούν να υπάρξουν επεισόδια, βανδαλισμοί ή καταστροφές, υπογραμμίζοντας πως αυτή είναι η ουσιώδης διαφορά μεταξύ του κράτους δικαίου και της πολιτικής βίας.

Κλείνοντας τη δήλωσή της, η Αφροδίτη Νέστορα ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειάς της κατά την κηδεία της μητέρας της, απευθύνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Αλεξία Μπακογιάννη, την οποία χαρακτήρισε άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγοι το βάρος της απώλειας γονέα από τρομοκρατική ενέργεια.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα:

Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την άμεση σύλληψη των δραστών που δολοφόνησαν την μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και τη δική μου.

Ευχαριστώ από καρδιάς τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συντονισμένες ενέργειές τους, που οδήγησαν στις σημερινές συλλήψεις, και φυσικά τον Πρωθυπουργό για την πολιτική του βούληση και τη μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία.

Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος, ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, είτε ως φυσικοί αυτουργοί είτε ως συνεργοί.

Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Εύχομαι και ελπίζω οι δικαστές που θα την κρίνουν να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους και να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου.

Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις.

Αυτό ακριβώς είναι που ξεχωρίζει το κράτος δικαίου από την πολιτική βία που κάποιοι υποκινούν στη χώρα μας.

Θέλω τέλος να ευχαριστήσω ξανά τον κόσμο που ήταν δίπλα μας χθες στην κηδεία της μητέρας μου. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ προς την Αλεξία Μπακογιάννη, μια γυναίκα, μια κόρη, που γνωρίζει, όσο λίγοι, τι σημαίνει να χάνεις έναν γονιό σου από την τρομοκρατία.

Αφροδίτη Νέστορα

Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Ποιοι είναι οι τρεις συλληφθέντες

Υπενθυμίζεται πως μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ έχει προσαχθεί ένα ακόμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία εκ των συλληφθέντων, είναι μία 26χρονη, που το 2022 είχε απασχολήσει για συμμετοχή στην οργάνωση «Αναρχική Δράση». Παράλληλα, συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη ένας 29χρονος, επίσης με δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Επίσης στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένα ακόμη άτομο που τους παρείχε καταφύγιο και τους φιλοξένησε αμέσως μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει προσαχθεί μία γυναίκα για να δώσει κατάθεση.

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