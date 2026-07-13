Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Εξετάζεται αν υπάρχει ηθικός αυτουργός πίσω από τις εμπρηστικές επιθέσεις

Η αστυνομία βρίσκεται, πλέον, κοντά στην ταυτοποίηση ακόμη τριών ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι από την επίθεση έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Έρευνες για ηθικό αυτουργό στην υπόθεση θανάτου της Βάγιας Νέστορα

Την ίδια ώρα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει πίσω από τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις και ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα, ενώ στις κατ’ οίκον έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, βρέθηκε σε σημείωμα μία διεύθυνση, όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της έρευνας των αρχών είναι και η ομπρέλα που χρησιμοποιήθηκε από τους δύο συλληφθέντες, για να κάνουν τις πρώτες κατοπτεύσεις στον χώρο, γύρω από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, προκειμένου να εντοπίσουν τις κάμερες για να μην καταγράφουν τα πρόσωπά τους. Με ομπρέλα, φαίνεται να κινήθηκαν άτομα σε εμπρηστικές επιθέσεις του παρελθόντος, ενώ εξετάζεται η σύνδεση των δύο συλληφθέντων με εμπρηστικές επιθέσεις του παρελθόντος.

Όσον αφορά στον 29χρονο, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας σε ζαχαροπλαστείο της Θεσσαλονίκης, φέρεται την 1η Ιουλίου να έλειψε από τη δουλειά του, να πήγε κανονικά την επόμενη μέρα, στις 2 του μηνός, και να μην πήγε την Παρασκευή, οπότε και έγινε η σύλληψή του.

Οι τρεις συλληφθέντες που κρατούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν αύριο (14/7) στις δώδεκα το μεσημέρι στην ανακρίτρια, προκειμένου να απολογηθούν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews