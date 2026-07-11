Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Διώξεις για ανθρωποκτονία και τρομοκρατική οργάνωση στους τρεις συλληφθέντες

Ποινικές διώξεις για σειρά κακουργημάτων ασκήθηκαν σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Το βασικό αδίκημα είναι η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Οι κατηγορίες αφορούν επίσης συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων, που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Όλες οι πράξεις αποδίδονται από κοινού στους τρεις κατηγορουμένους.

Μετά την άσκηση των διώξεων, οι τρεις οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, από το Αστυνομικό Μέγαρο, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η δίωξη είναι in rem, δηλαδή δεν έχει ακόμη προσωποποιηθεί πλήρως ως προς τον ρόλο κάθε κατηγορουμένου. Η προσωποποίηση των πράξεων αναμένεται να γίνει από την ανακρίτρια, ενώπιον της οποίας θα απολογηθούν.

Οι ρόλοι που αποδίδουν οι αρχές

Οι κατηγορούμενοι είναι δύο άνδρες, 29 και 24 ετών, και μία 26χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής, ο 29χρονος και η 26χρονη φέρονται να έχουν ταυτοποιηθεί από το προανακριτικό υλικό και τα βίντεο ως οι φυσικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης.

Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του στους δύο συγκατηγορουμένους του, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιήθηκε ως «ορμητήριο» και «κρησφύγετο».

Το συγκεκριμένο σπίτι βρίσκεται κοντά στην κατοικία της οικογένειας Νέστορα και, κατά τις αρχές, χρησιμοποιήθηκε τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση. Οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί φέρονται να παρέμειναν εκεί το προηγούμενο 24ωρο, παρακολουθώντας την περιοχή, ενώ μετά την εμπρηστική επίθεση επέστρεψαν στο ίδιο σημείο, όπου άλλαξαν ρούχα πριν αποχωρήσουν.

Ο 29χρονος είναι γνωστός στις αρχές για δράση στον αντιεξουσιαστικό χώρο και έχει προσαχθεί δύο φορές στο παρελθόν. Η 26χρονη, που κατάγεται από την Αθήνα και διαμένει στη Θεσσαλονίκη, είχε προφυλακιστεί τον Φεβρουάριο του 2022 για υπόθεση που αφορούσε την αποδιδόμενη συμμετοχή της στην «Οργάνωση Αναρχική Δράση». Τα μέλη της οργάνωσης είχαν κατηγορηθεί για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια.

Μετά την επίθεση της 1ης Ιουλίου, η 26χρονη μετέβη στα Χανιά, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σύμφωνα με την Αντιτρομοκρατική, στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που έγιναν την ίδια ημέρα στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά, φέρονται να έδρασαν δύο ομάδες. Η πρώτη συνδέεται με την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για την οποία συνελήφθησαν οι τρεις κατηγορούμενοι.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τις επιθέσεις στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη, με τις αρχές να αναζητούν τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

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