Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο τέταρτος συλληφθείς - Το «προφίλ» του

Την ερχόμενη Δευτέρα (20/7) αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος συλληφθείς για την υπόθεση της επίθεσης με εμπρηστικούς μηχανισμούς στο σπίτι της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Ο 25χρονος συνελήφθη χθες, Πέμπτη, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, για την υπόθεση της φονικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Προσήχθη από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για την (τυπική) εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία. Επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, δεν απολογήθηκε στις αρχές.

Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Αντιμέτωπος με πέντε κακουργήματα ο 25χρονος

Ο 25χρονος έφτασε στα δικαστήρια κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και, με βάση τη διαδικασία, οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα, και έπειτα στην ανακρίτρια για να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης.

Οι διώξεις για τις οποίες θα απολογηθεί τη Δευτέρα (20/7) στις 10.00, αφορούν πέντε κακουργήματα και πιο συγκεκριμένα, τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων (όπου περιλαμβάνεται η κατοχή εκρηκτικών). Η κοινή δικογραφία είχε συνταχτεί από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Στελέχη της αντιτρομοκρατικής, σύμφωνα με την ΕΡΤ, προσπάθησαν δύο φορές να πάρουν απολογία,, ωστόσο ο 25χρονος δεν συνεργάστηκε και φέρεται να μην έδωσε ούτε αποτυπώματα. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του χτες το πρωί, εκτελώντας ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει η 3η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση και στην οποία είχε δώσει απολογία, ο 24χρονος, εκ των τριών άλλων κατηγορουμένων για την υπόθεση.

Τι ανέφερε ο 24χρονος κατηγορούμενος για τον 25χρονο

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, ο 24χρονος στο απολογητικό του υπόμνημα αναφέρει πως ακριβώς παρέδωσε τα κλειδιά στον 25χρονο. Βρέθηκαν σε μία καφετέρια το βράδυ της 26ης Ιουνίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κι εκεί του παρέδωσε τα κλειδιά για να τα δώσει ο 25χρονος σε έναν φίλο του, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι ο 29χρονος. Θα έμενε στο σπίτι γιατί δεν είχε πού να μείνει. Σύμφωνα δηλαδή με το απολογητικό υπόμνημα του 24χρονου, ο φίλος του 25χρονου, ήθελε ένα σπίτι, γιατί δεν είχε που να μείνει. Τον ενημέρωσε ο 24χρονος ότι το διαμέρισμα είναι κατασχεμένο από την τράπεζα, δεν έχει ρεύμα και εκείνος είπε ότι δεν τον ενοχλεί και θέλει απλά να διανυκτερεύσει λίγες μέρες.

Αυτό το σπίτι φαίνεται ότι έγινε ορμητήριο και καταφύγιο για τον 29χρονο και την 26χρονη που τοποθέτησαν τον φονικό εμπρηστικό μηχανισμό στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, ενώ τα δύο σπίτια έχουν μόλις 200 μέτρα απόσταση.

Το προφίλ του 25χρονου κατηγορούμενου για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα

Ο 25χρονος είναι μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου και γνώριμος στις αρχές. Από τις έρευνες που έκαναν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του στην Άνω Πόλη δεν βρέθηκε κάποιο αξιόλογο πειστήριο για την εξέλιξη των ερευνών.

Ο ίδιος είναι μέλος του αναρχικού συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, γι’ αυτό και κατά την προσαγωγή του στην ανακρίτρια έξω από το δικαστικό μέγαρο βρέθηκε σήμερα μία ομάδα αντιεξουσιαστών σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης.

Όταν έγινε η προσαγωγή της 26χρονης και του 29χρονου, την περασμένη Τρίτη, ο 25χρονος ήταν ανάμεσα σε αυτούς που έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστικό μέγαρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 25χρονος φέρεται, προτού συλληφθεί, να πέταξε το κινητό του.

Την ίδια ώρα οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των άλλων τριών δραστών που φέρονται να έχουν τοποθετήσει τα εμπρηστικά γκαζάκια στα σπίτια των Ζήση Ιωακείμοβιτς και του Σάββα Αναστασιάδη. Όπως φαίνεται τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής είναι πεπεισμένα ότι πίσω από τις εμπρηστικές επιθέσεις, εκτός από τους φυσικούς αυτουργούς, υπάρχει και ηθικός αυτουργός και σύμφωνα με την εκτίμηση των αξιωματικών, είναι κοινός και στις τρεις επιθέσεις.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ