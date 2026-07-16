Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Απολογείται αύριο ο τέταρτος κατηγορούμενος

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί αύριο Παρασκευή (17/7) ο 25χρονος, ο τέταρτος από τους συλληφθέντες για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Ο 24χρονος φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος του, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, στον 25χρονο το βράδυ της 26η Ιουνίου.

Η ΕΡΤ αναφέρει ότι, δυο τους φέρονται να βρέθηκαν σε ένα καφέ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να του παρέδωσε τα κλειδιά, μετά από αίτημα του 25χρονου, προκειμένου να μείνει κάποιος φίλος του. Ο 24χρονος, γνωρίζοντας τον 25χρονο πολλά χρόνια, τον εμπιστεύτηκε, χωρίς να κάνει παραπάνω ερωτήσεις κι εκείνος με τη σειρά του φαίνεται να είναι αυτός που τα παρέδωσε στον 29χρονο.

Ο 24χρονος δηλώνει ότι δεν έχει σχέση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο

Η απολογία και οι διευκρινιστικές απαντήσεις που έδωσε ο 24χρονος στην ανακρίτρια, οδήγησαν στην έκδοση του εντάλματος σύλληψης του 25χρονου, ο οποίος είναι μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου, σε αντίθεση με τον 24χρονο, που δηλώνει πως δεν έχει σχέση με τον χώρο, αλλά είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στην Αστρονομία και την Κβαντική Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Νωρίτερα σήμερα (16/7) πραγματοποιήθηκε έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί άντλησαν πειστήρια και άλλα στοιχεία, προκειμένου να ενισχύσουν τη δικογραφία. Τα ευρήματα που κατασχέθηκαν είναι πολλά και θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης και να αποσαφηνιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση. Ο 25χρονος συνελήφθη το πρωί σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε η ανακρίτρια η οποία χειρίζεται την υπόθεση.

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ