Θάνατος 82χρονου στη Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση παραμένει η 77χρονη - Φέρεται να παραβίασε περιοριστικό όρο

Υπό κράτηση παραμένει η 77χρονη που συνελήφθη χθες μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της στο σπίτι τους στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Η 77χρονη κατηγορείται ότι παραβίασε περιοριστικό όρο που της είχε επιβληθεί προκειμένου να μην πλησιάσει τον 82χρονο, μετά από καταγγελία του συζύγου της για ενδοοικογενειακή βία.

Αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του 82χρονου στη Θεσσαλονίκη

Παράλληλα αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα ακριβή αίτια του θανάτου του εκλιπόντα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται ή μη στο θάνατό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις ο 82χρονος βρέθηκε χθες ο απόγευμα νεκρός στο σπίτι του, ενώ φέρεται να κείτονταν πεσμένος ώρες στο πάτωμα χωρίς να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από τη σύζυγό του.

Η 77χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Εισαγγελέα και του Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου.