Θάνατος 7χρονου στη Ροδόπη: Η μητέρα κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται σύμφωνα με τις πληροφορίες η μητέρα του 7χρονου, που βρήκε τραγικό θάνατο στη Ροδόπη.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, ξέσπασε φωτιά στη μονοκατοικία που διέμενε ο ανήλικος με την οικογένειά του, στο χωριό Ρίζωμα της Ροδόπης, με αποτέλεσμα το παιδί να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 7χρονος λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη, ενώ ο πατέρας και ο αδελφός του εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες κατάσταση.

Ο 5χρονος είναι στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με εγκαύματα σε πόδια, χέρια και πρόσωπο, ενώ ο πατέρας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής με εκτεταμένα εγκαύματα στο κάτω μέρος του σώματός του.

Την ίδια ώρα, σε βάρος της μητέρας σχηματίζεται δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια και η ίδια βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

Ροδόπη: Πώς σημειώθηκε η τραγωδία με τον 7χρονο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από ξυλόσομπα που έκαιγε όλο το βράδυ στο σπίτι τους.

Τα ξημερώματα, η μητέρα πήγε να ανάψει εκ νέου τη ξυλόσομπα γιατί έσβηνε και άνοιξε το καπάκι της ρίχνοντας πετρέλαιο.

Τότε, σημειώθηκε ανάφλεξη στο δωμάτιο, με τον καπνό και τις φλόγες να εξαπλώνονται πολύ γρήγορα ενώ τα δύο παιδιά κοιμόντουσαν σε στρώματα στο πάτωμα.