Θάνατος 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο: Αύριο η απόφαση του δικαστηρίου - «Δεν έκανα τίποτα στο παιδί μου», λέει η μητέρα του

Αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου αναμένεται η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου, που πέθανε έχοντας υποστεί βαριά κακοποίηση, τον Φεβρουάριο του 2025.

Κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου, είναι η 27χρονη μητέρα του και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της, που αλληλοκατηγορούνται.

Στις απολογίες τους και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες, επιχειρώντας μάλιστα, ο ένας να ρίξει τις ευθύνες στον άλλο.

Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Τι ισχυρίζεται η υπεράσπιση της μητέρας του

«Εγώ δεν έκανα τίποτα στο παιδί μου» ανέφερε αρχικά η μητέρα, η οποία υποστήριξε ότι ο σύντροφός της προκαλούσε εγκαύματα στο παιδί «για να βάλει μυαλό».

Ζήτησε επίσης, συγγνώμη που δεν κατάφερε να σώσει τον 3χρονο Άγγελο, με την υπεράσπισή της πάντως, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου, να θέτει ζητήματα ικανότητας αντίληψης, παρουσιάζοντας γνωματεύσεις που έδειξαν ότι ο δείκτης νοημοσύνης της είναι 63 και άρα δύσκολο να μπορέσει να αντιληφθεί τον κίνδυνο ή και να επιλύσει καταστάσεις.

Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Οι ισχυρισμοί του συντρόφου της 27χρονης μητέρας του

Στη δική του απολογία, ο 45χρονος πρώην σύντροφος της μητέρας του παιδιού, ανέφερε πως δεν είχε χτυπήσει ποτέ το παιδί και πως τα πήγαινε πολύ καλά μαζί του.

«Είχα υποψίες ότι το χτυπάει, αλλά μπροστά μου δεν το χτυπούσε ποτέ. Είχα βγάλει βίντεο το παιδί με τις μελανιές και της είπα ότι εάν το ξαναχτυπήσει θα την πάω στην Αστυνομία» φέρεται να υποστήριξε ο 45χρονος. Για το μοιραίο πρωινό -που η μητέρα του παιδιού είχε πάει να αγοράσει καφέ- ο ίδιος ισχυρίστηκε, ότι, ενώ βρισκόταν στην κουζίνα του σπιτιού, άκουσε τον ήχο από το χτύπημα του παιδιού πάνω στο τραπεζάκι.

Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Ο ρόλος του βιολογικού του πατέρα στην υπόθεση

Κατηγορούμενος στη δίκη είναι και ο βιολογικός πατέρας του μικρού Άγγελου. Ο άνδρας δεν κατηγορείται σχετικά με την ανθρωποκτονία, αλλά σχετικά με την κακοποίηση του παιδιού σε προγενέστερο χρόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 27χρονη μητέρα είχε κάνει καταγγελία σε βάρος του.

Όταν η πρόεδρος του Δικαστηρίου ρώτησε τους κατηγορούμενους εάν κάτι θέλουν να συμπληρώσουν, μόνο ο 45χρονος ζήτησε συγγνώμη από τον Άγγελο.

Η εισαγγελέας, στην αγόρευσή της τόνισε ότι και οι δύο κατηγορούμενοι «λένε ψέματα» και ότι το παιδί, στο κορμάκι του οποίου εντοπίστηκαν 32 τραύματα, κακοποιούνταν συστηματικά. «Δεν μπορούμε να πούμε ότι το παιδί χτύπησε μόνο του. Μπορούμε να πούμε ότι αυτοί χτυπούσαν το παιδί ανελέητα» τόνισε, σχολιάζοντας ότι και οι δύο κατέστρεφαν σιγά-σιγά το 3χρονο παιδί.

Η εισαγγελέας, που πρότεινε την απαλλαγή του βιολογικού πατέρα, ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία, τόσο της 27χρονης μητέρας, όσο και του 45χρονου συντρόφου της. Το δικαστήριο διέκοψε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα. Η απόφαση αναμένεται αύριο στις 12 το μεσημέρι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ