Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Ομόφωνα ένοχοι η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της

Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο της Κρήτης, η μητέρα του παιδιού και ο πρώην σύντροφός της, με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία.

Θάνατος 3χρονου Άγγελου: H απολογία του 44χρονου

Ο 44χρονος στην απολογία του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σχέση του με τον μικρό Άγγελο, υποστηρίζοντας πως «είχαμε πολύ καλές σχέσεις με τον Άγγελο. Παίζαμε, περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί».

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά της μητέρας του παιδιού. Ο 44χρονος υποστήριξε ακόμη ότι τον Δεκέμβριο ο μικρός Άγγελος είχε βάλει τα χέρια του σε έναν κουβά σφουγγαρίστρας και, επειδή βράχηκε, η μητέρα του φέρεται να εκνευρίστηκε και να τον χαστούκισε.

Όπως είπε, ο ίδιος δεν ήταν παρών στο περιστατικό, αλλά το παιδί τού το ανέφερε αργότερα.

«Εγώ δεν τον είχα χτυπήσει, εδώ δεν χτύπησα το δικό μου παιδί ποτέ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, όταν του έδειξαν φωτογραφίες με τα τραύματα του 3χρονου στα κρατητήρια, τρελάθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά.

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Υπενθυμίζεται ότι στην απολογία της η μητέρα του παιδιού είχε υποστηρίξει μεταξύ άλλων, όσον αφορά τον τότε σύντροφό της, ότι στην αρχή το παιδί κοιμόταν μαζί τους στο διπλό κρεβάτι, ενώ στη συνέχεια περιέγραψε σοβαρά περιστατικά κακοποίησης, αποδίδοντάς τα στον τότε σύντροφό της.

Όπως είπε, «δεν ξέρω τι τον έπιασε μετά, πήρε το ξύλο της κούνιας και τον είδα να χτυπάει το παιδί στα χέρια και στα γόνατα, επειδή ήταν ζωηρός». Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ίδιος της έλεγε πως «καίει το παιδί για να βάλει μυαλό», προσθέτοντας ότι η ίδια δεν είχε δει ποτέ άμεσα τις πράξεις αυτές.

Σε ερώτηση για το γιατί δεν πήγε το παιδί στο νοσοκομείο, απάντησε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα ήταν μακριά. «Πώς να πάω στο νοσοκομείο; Αφού ήταν μακριά», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά.

Για το πρωί της 25ης Ιανουαρίου είπε ότι βγήκε για καφέ και όταν επέστρεψε είδε το παιδί σε κακή κατάσταση, ισχυριζόμενη: «Μπαίνω μέσα και βλέπω το παιδί πάνω στον καναπέ με γυρισμένα τα μάτια. Μου είπε ότι χτύπησε στο τραπεζάκι».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ