Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Ισόβια κάθειρξη στη μητέρα και τον πρώην σύντροφο της

Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκαν στην 27χρονη μητέρα, καθώς και ισόβια κάθειρξη συν 24 έτη και 3 μήνες στον 45χρονο πρώην σύντροφο της για τη δολοφονία του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο.

Με την εν λόγω απόφαση ολοκληρώθηκε η πολύκροτη δίκη, με το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου να κρίνει ομόφωνα ενόχους και τους δύο κατηγορουμένους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, καθώς και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Παράλληλα, καταδικάστηκαν για οπλοχρησία και οπλοκατοχή, που συνδέονται με τα ευρήματα στο σπίτι.

Για τον 45χρονο, το δικαστήριο επέβαλε επιπλέον καταδίκη για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ τον έκρινε αθώο για την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Αντίστοιχα, η 27χρονη μητέρα δεν έπεισε το δικαστήριο ως προς τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού, ο οποίος απορρίφθηκε.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και απέρριψε τα αιτήματα των κατηγορουμένων για αναγνώριση ελαφρυντικών, τόσο του πρότερου σύννομου βίου όσο και της καλής διαγωγής μετά την προφυλάκισή τους.

Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Tι ισχυρίστηκε η 27χρονη μητέρα στην απολογία της

Στην απολογία της η μητέρα του παιδιού είχε υποστηρίξει μεταξύ άλλων, όσον αφορά τον τότε σύντροφό της, ότι στην αρχή το παιδί κοιμόταν μαζί τους στο διπλό κρεβάτι, ενώ στη συνέχεια περιέγραψε σοβαρά περιστατικά κακοποίησης, αποδίδοντάς τα στον τότε σύντροφό της.

Η ίδια είχε δηλώσει, «δεν ξέρω τι τον έπιασε μετά, πήρε το ξύλο της κούνιας και τον είδα να χτυπάει το παιδί στα χέρια και στα γόνατα, επειδή ήταν ζωηρός». Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ίδιος της έλεγε πως «καίει το παιδί για να βάλει μυαλό», προσθέτοντας ότι η ίδια δεν είχε δει ποτέ άμεσα τις πράξεις αυτές.

Σε ερώτηση για το γιατί δεν πήγε το παιδί στο νοσοκομείο, απάντησε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα ήταν μακριά. «Πώς να πάω στο νοσοκομείο; Αφού ήταν μακριά», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά.

Για το πρωί της 25ης Ιανουαρίου είπε ότι βγήκε για καφέ και όταν επέστρεψε είδε το παιδί σε κακή κατάσταση, ισχυριζόμενη: «Μπαίνω μέσα και βλέπω το παιδί πάνω στον καναπέ με γυρισμένα τα μάτια. Μου είπε ότι χτύπησε στο τραπεζάκι».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ