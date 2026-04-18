Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Ξεκίνησε η μεταγωγή των κατηγορούμενων προς τον Κορυδαλλό

Στον Κορυδαλλό μεταφέρονται σήμερα, οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Μετά την ολοκλήρωση των πολύωρων απολογιών τους, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τον θάνατο της 19χρονης και ξεκίνησε η μεταγωγή τους από την Κεφαλονιά προς τις φυλακές Κορυδαλλού.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι απολογίες τους ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής και καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της προφυλάκισής τους, έπαιξαν οι καταθέσεις, αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας ξενοδοχείου που έχει συγκεντρωθεί κατά την προανάκριση.

Έπειτα, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, το πρωί του Σαββάτου οι κατηγορούμενοι επιβιβάστηκαν σε πλοίο της γραμμής, για οδηγηθούν προς τις φυλακές Κορυδαλλού .

Η υπόθεση συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα για τη διαλεύκανση των συνθηκών του τραγικού θανάτου της νεαρής γυναίκας.

Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Τι ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος –πρώην πρωταθλητής στην άρση βαρών– φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που προμηθεύτηκε τα ναρκωτικά, συγκεντρώνοντας χρήματα από την 19χρονη και έναν ακόμη φίλο τους, 23 ετών. Υποστήριξε ότι μετά τη χρήση, η κοπέλα παρουσίασε έντονη αδιαθεσία, την οποία ο ίδιος θεώρησε επιληπτική κρίση.

Όπως ανέφερε, προσπάθησε να τη βοηθήσει βάζοντας το χέρι του στο στόμα της για να το ανοίξει, εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο και τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν τόσο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι όσο και στο σώμα του, τα οποία αποδίδει σε δάγκωμα από την 19χρονη.

Από την πλευρά του, ο 22χρονος κατηγορούμενος δήλωσε ότι βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο του ξενοδοχείου και έσπευσε να βοηθήσει όταν ειδοποιήθηκε ότι η κοπέλα δεν αισθανόταν καλά. Περιέγραψε ότι τη βρήκε λιπόθυμη, την σκέπασε με το μπουφάν της και μαζί με τους υπόλοιπους την μετέφεραν έξω από το ξενοδοχείο, περιμένοντας το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι φίλοι του προσποιήθηκαν πως δεν γνώριζαν την 19χρονη, τόσο σε περαστικούς όσο και στους διασώστες, κάτι που –όπως φαίνεται– δεν έπεισε τις δικαστικές αρχές.