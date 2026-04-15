Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: «Tην έχουμε παρατήσει εκεί πέρα» - Τα μηνύματα που οδήγησαν στις συλλήψεις

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, σχετικά με την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, οι Αρχές στην Κεφαλονιά έχουν συγκεντρώσει νέα στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ανάμεσά τους και μηνύματα SMS που στάλθηκαν μετά το περιστατικό.

Οι τρεις νεαροί που έχουν συλληφθεί, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Alpha, φέρονται να άφησαν τη 19χρονη αναίσθητη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου και στη συνέχεια έστειλαν μηνύματα σε φίλη της.

Σε αυτά έγραφαν ότι «την έχουμε αφήσει» και «την έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της», με στόχο, όπως εκτιμάται, εκείνη να ειδοποιήσει βοήθεια και την οικογένειά της.

Μάλιστα, τα συγκεκριμένα μηνύματα φαίνεται πως βοήθησαν τις Αρχές να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους, οδηγώντας τελικά στη σύλληψή τους.

Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Το χρονικό της υπόθεσης

Η 19χρονη φέρεται πως βρισκόταν μαζί τους σε ένα σπίτι που είχαν νοικιάσει, όπου σύμφωνα με καταθέσεις γινόταν χρήση ναρκωτικών.

Εκεί φαίνεται ότι έχασε τις αισθήσεις της, πριν μεταφερθεί εκτός του χώρου, σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα, όπου και εντοπίστηκε αναίσθητη.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όμως εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο σώμα της δεν βρέθηκαν εμφανή σημάδια κακοποίησης, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία–νεκροτομή.

Τέλος, σύμφωνα με βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, ένας από τους τρεις νεαρούς φαίνεται να τη μεταφέρει, ενώ οι άλλοι δύο ακολουθούν.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι ο τρίτος συλληφθείς ρίχνει την ευθύνη στους υπόλοιπους, υποστηρίζοντας πως την άφησαν έξω για να συνέλθει αφού κατέρρευσε, ενώ και οι τρεις κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο.