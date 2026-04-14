Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Συνελήφθη τρίτο άτομο - «Ήτανε στον δρόμο πεταμένο»

Ένας ακόμη άντρας συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου 19χρονης στο Αργοστόλι, Κεφαλονιάς, ξημερώματα Τρίτης (14/4).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για άτομο ηλικίας 23 ετών, το οποίο είχε ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή και αναζητούνταν.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Mega και της εκπομπής «Live News», ο νεαρός προσήλθε στο ΑΤ μαζί με τον πατέρα του και υποστήριξε πως έκαναν χρήση ναρκωτικών όλοι μαζί και προσπάθησε να επιρρίψει ευθύνες στους άλλους δύο συλληφθέντες.

Νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, εμφανίστηκαν επίσης αυτοβούλως στην Αστυνομία δύο νεαροί 26 και 22 ετών και συνελήφθησαν. Και οι δύο κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο».

Σε βίντεο που ανέλυσαν οι αστυνομικοί, φαίνεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει την 19χρονη στην πλατεία, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η νεαρή βγήκε για να διασκεδάσει και βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, ενώ λίγη ώρα μετά εξέπνευσε στο νοσοκομείο.

«Ήτανε στον δρόμο πεταμένο το παιδί μου»

Ο πατέρας της 19χρονης μίλησε στην εκπομπή «Live News» του MEGA, λίγες ώρες μετά τον χαμό του παιδιού του, αναφέροντας: «Δεν ξέρω τι έγινε. "Έφυγε" ένα παιδί 2 μέτρα, 18,5 χρόνων. Μία θεά, μία κούκλα. Και την βρήκα στο νοσοκομείο. Ούτε έπινε το παιδί μου, ούτε μέθαγε. Ήταν ένα παιδί με άριστες προδιαγραφές».

«Έγινε μία κλήση στο ΕΚΑΒ να πάνε στο γηροκομείο να πάρουν ένα άλλο περιστατικό. Ενώ πηγαίνανε στο γηροκομείο, είπανε αναβάλλεται το περιστατικό και να πάνε στην πλατεία του Αργοστολίου. Ήτανε στον δρόμο πεταμένο το παιδί μου, κάτω στον δρόμο, αλλά ήταν με τις αισθήσεις του ακόμα. Και αμέσως με πήραν τηλέφωνο και πήγα και το βρήκα πάνω στο "μάρμαρο" το παιδί μου».