Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: ΕΔΕ για τις καταγγελίες σχετικά με το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών που διατυπώθηκαν για τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, μετά τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, ζητά το Σωματείο Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού, με επίσημη επιστολή του προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, την 6η ΥΠΕ και τον υπουργείο Υγείας.

Στο έγγραφο, οι εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους για όσα έχουν ειπωθεί δημόσια και ζητούν να εξακριβωθεί η ταυτότητα γυναίκας που εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ως νοσηλεύτρια, διατυπώνοντας σοβαρούς ισχυρισμούς για τη διαχείριση του περιστατικού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη γυναίκα υποστήριξε ότι οι γιατροί κλήθηκαν να μεταβούν στο νοσοκομείο και δεν υπήρχε προσωπικό για να βοηθήσει τη νεαρή κοπέλα - κάτι που, ωστόσο, έχει διαψευστεί επισήμως από τη διοίκηση του ιδρύματος.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για ψευδή παρουσίαση ιδιότητας και αφήνουν αιχμές για παραπληροφόρηση, ζητώντας να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά περιστατικά γύρω από την υπόθεση.

Το έγγραφο του Σωματείου Υπαλλήλων ΓΝ Κεφαλονιάς:

«Μετά την εμφάνιση κυρίας στην εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» στις 15/4/2026 του δημοσιογράφου κου Πέτρου Κουσουλού στον Αντ1, που παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια και προσπάθησε να δυσφημίσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μιλώντας για δυσλειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών λέγοντας ότι οι γιατροί «ήρθαν πολύ αργότερα» και επιρρίπτοντας ευθύνες στο προσωπικό του Γ.Ν. Κεφαλληνίας αλλά και σύμφωνα με την Διεύθυνση στης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τις Προϊστάμενες όλων των Τμημάτων του Νοσοκομείου, καμία νοσηλεύτρια του Γ. Ν. Κεφαλληνίας δεν προέβη σε δηλώσεις στην συγκεκριμένη εκπομπή.

Η κυρία αυτή που παρίστανε την νοσηλεύτρια πιθανόν για άγνωστους δικούς της λόγους, ψευδώς ανέφερε ότι οι γιατροί δεν ήταν παρόντες στο ΤΕΠ κατά την άφιξη της άτυχης 19χρονης κοπέλας με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με βάση τις μαρτυρίες της βάρδιας του νοσηλευτικού προσωπικού. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της ίδιας στην εκπομπή, δεν ήταν παρούσα στο συμβάν για να μπορεί να είναι σε θέση να κάνει διαπιστώσεις σχετικά με την παρουσία των γιατρών στο ΤΕΠ, αλλά και την κατάσταση στην οποία ήταν η 19χρονη κοπέλα την ώρα της άφιξής της στο ΤΕΠ.

Και μόνο το γεγονός ότι οι δηλώσεις είναι ανώνυμες και όχι επώνυμες όπως θα άρμοζε σε ένα τόσο σοβαρό περιστατικό δημιουργούν υποψίες και ερωτηματικά για την αξιοπιστία τους.

Ως εκ τούτου ζητάμε την διερεύνηση της αλήθειας όσον αφορά την πραγματική ταυτότητα της κυρίας και την αποκατάσταση της τιμής και του κύρους των υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ. Ν. Κεφαλληνίας τα οποία προσέβαλε καπηλευόμενη την ιδιότητα της νοσηλεύτριας η οποία περιποιεί τιμή για το Γ. Ν. Κεφαλληνίας. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Γεωργιάδης: «Κανένας δεν θα παίζει με το ΕΣΥ και για κανέναν λόγο»

Λίγες ώρες μετά, παρενέβη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ανακοίνωσε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), η οποία, όπως ανέφερε, ξεκινά άμεσα.

Όπως υποστήριξε, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι το νοσοκομείο «λειτούργησε άψογα», ενώ η 19χρονη διασωληνώθηκε από τους γιατρούς πριν καταλήξει.

Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι καταγγελίες να σχετίζονται με προσωπική αντιδικία μεταξύ ιατρών, σημειώνοντας ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο σενάριο, η ιατρός που φέρεται να προχώρησε σε ψευδή καταγγελία «δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ», ενώ θα κινηθούν και νομικές διαδικασίες για συκοφαντική δυσφήμιση.

«Κανένας δεν θα παίζει με το ΕΣΥ και για κανέναν λόγο», τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαφύλαξης της αξιοπιστίας του δημόσιου συστήματος υγείας.