Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Απολογούνται την Παρασκευή οι τρεις κατηγορούμενοι

Την Παρασκευή στις 10:00 το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά, μετά την προθεσμία που έλαβαν από τις δικαστικές αρχές.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η 19χρονη κατέληξε από ανακοπή καρδιάς, έπειτα από πνευμονικό οίδημα, ενώ καθοριστικές αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα δείξουν αν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στη διάθεσή τους οι Αρχές. Από αυτό προκύπτει ότι ένας εκ των τριών νεαρών μετέφερε την κοπέλα στο σημείο όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ, με τους άλλους δύο να ακολουθούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη νεκροψία-νεκροτομή δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα στο σώμα της.

Έκαναν χρήση κοκαΐνης

Όπως φέρεται να υποστήριξε ο 23χρονος κατηγορούμενος, η 19χρονη είχε μεταβεί μαζί του σε ξενοδοχείο, όπου έκαναν χρήση κοκαΐνης. Στη συνέχεια, η κοπέλα φέρεται να ζήτησε επιπλέον ποσότητα, ενώ λίγο αργότερα στο δωμάτιο έφτασαν και οι άλλοι δύο συλληφθέντες, ένας 26χρονος και ένας 22χρονος. Κάποια στιγμή η 19χρονη έχασε τις αισθήσεις της και, σύμφωνα με τον ίδιο, ένας από τους τρεις κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Ο 26χρονος που βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων είναι γνωστό πρόσωπο στο νησί, καθώς στο παρελθόν είχε διακριθεί στην άρση βαρών, ενώ είχε απασχολήσει πρόσφατα τις αρχές για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

«Την έχουμε παρατήσει εκεί πέρα μόνη της»

Στοιχεία που συνέβαλαν στον εντοπισμό των εμπλεκομένων ήταν και δύο μηνύματα που εστάλησαν από τους ίδιους μετά το περιστατικό. Αφού άφησαν την 19χρονη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, έστειλαν μήνυμα σε φίλη της γράφοντας: «Την έχουμε αφήσει την…» και «Την έχουμε παρατήσει εκεί πέρα μόνη της».

Η φίλη της 19χρονης ενημέρωσε άμεσα τόσο την οικογένειά της όσο και την αστυνομία, γεγονός που οδήγησε γρήγορα στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών.