Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών για τη σύλληψη 26χρονου

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (ΕΟΑΒ) για την σύλληψη του 26χρονου, σχετικά με την υπόθεση θανάτου 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Στην ανακοίνωση ξεκαθαρίζεται ότι ο συλληφθείς δεν έχει καμία σχέση πλέον με το άθλημα και δεν διατηρεί αθλητικό δελτίο στα μητρώα της ομοσπονδίας.

Η ανακοίνωση της ΕΟΑΒ για τον θάνατο στην Κεφαλονιά

«H Eλληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών θέλει να ανακοινώσει ότι το άτομο που έχει συλληφθεί στην Κεφαλονιά δεν είναι εν ενεργεία αθλητής της άρσης βαρών, ούτε διαθέτει Αθλητικό Δελτίο.

Κάθε αναφορά σε αυτόν ως «αθλητής της άρσης βαρών» αδικεί την προσπάθεια και τον κόπο χιλιάδων ενεργών αθλητών της άρσης βαρών που είναι πιστοί στις αξίες του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού και δεν έχουν σχέση με έκνομες ενέργειες».

Τρεις οι συλλήψεις για την υπόθεση

Στη σύλληψη τριών νεαρών για τον θάνατο 19χρονης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, με την υπόθεση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι συλληφθέντες, ηλικίας 26, 22 και 23 ετών, φέρονται να ήταν μαζί με τη νεαρή τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις της σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της «έκθεσης» σε κίνδυνο, ενώ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στις αρχές συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους.

Η 19χρονη πριν καταρρεύσει, μεταφέρθηκε στο Αργοστόλι, όπου εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού προκύπτει ότι ένας εκ των τριών νεαρών τη μετέφερε, ενώ οι άλλοι δύο ακολουθούσαν. Στο σώμα της δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Ανακοίνωση του Δημάρχου Αργοστολίου

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος για τον θάνατο της 19χρονης, αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη, μας έγινε γνωστή η αδόκητη απώλεια ενός νέου κοριτσιού, μόλις 19 ετών, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή. Η ξαφνική φυγή μιας νεαρής συμπολιτισσάς μας, σε τόσο τρυφερή ηλικία, τη στιγμή που μια ολόκληρη ζωή απλωνόταν μπροστά της, μας προκαλεί ανείπωτη οδύνη και μας γεμίζει με αισθήματα θλίψης και αδικίας. Στη μητέρα της, άξιο στέλεχος των υπηρεσιών του Δήμου μας, που πάντα με χαμόγελο και θετική ενέργεια είναι πρόθυμη να βοηθήσει, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή μας.

Ευχόμαστε ειλικρινά σε όλη την οικογένεια και τα αγαπημένα πρόσωπα που βρίσκονται σε μεγάλη δοκιμασία, να βρουν τη δύναμη και το κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η μνήμη της ας παραμείνει ζωντανή και φωτεινή, μέσα στο μυαλό και την καρδιά στο διηνεκές».