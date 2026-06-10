Θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο: Νεκρός υπάλληλος του δήμου

Νέο θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε στον Άγιο Δημήτριο.

Το τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα όταν ένας αναβάτης μηχανής σκοτώθηκε αφού συγκρούστηκε με ένα φορτηγό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο: Πώς συνέβη

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τι 3 τα ξημερώματα όταν ο μοτοσικλετιστής κινούμενος επί της οδού Αττάλου και στρίβοντας στην οδό Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Ο αναβάτης της μηχανής, υπάλληλος του δήμου Αγίου Δημητρίου, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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