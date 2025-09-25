Θανατηφόρο τροχαίο στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από ΙΧ

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονη παρέσυρε 11χρονο μαθητή.

Σύμφωνα με το thespro.gr, το παιδί, επιστρέφοντας στο σπίτι του από το σχολείο, επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.