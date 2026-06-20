Θανατηφόρο τροχαίο στην Αθηνών – Σουνίου: Νεκρός 41χρονος

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, στην Αθηνών - Σουνίου, με θύμα έναν 41χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί, περίπου στις 07:00, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με μοτοσυκλέτα.

Ο 41χρονος οδηγός της μηχανής φέρεται να σκοτώθηκε επί τόπου.

Όσον αφορά τον οδηγό του αυτοκινήτου, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews