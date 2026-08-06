Θανατηφόρο τροχαίο στη Μύκονο: Νεκρός ένας 42χρονος

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Μύκονο, με έναν 42χρονο οδηγό μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα συνέβη στις 18:35 στην επαρχιακή οδό Άνω Μεράς – Χώρας.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 42χρονος εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρουστεί με Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 25χρονος.

Από τη σύγκρουση ο 42χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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