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Θανατηφόρο τροχαίο στη Μύκονο: Νεκρός ένας 42χρονος

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Άνω Μεράς – Χώρας

The LiFO team
The LiFO team
ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΕΚΡΟΣ 42ΧΡΟΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου από τη Μύκονο / Eurokinissi
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Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Μύκονο, με έναν 42χρονο οδηγό μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα συνέβη στις 18:35 στην επαρχιακή οδό Άνω Μεράς – Χώρας.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 42χρονος εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρουστεί με Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 25χρονος.

Από τη σύγκρουση ο 42χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
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