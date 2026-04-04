Θανατηφόρο ατύχημα στην Κόρινθο: Μπαλκόνι αποκολλήθηκε και καταπλάκωσε γυναίκα

Θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Απριλίου στην Κόρινθο, με θύμα μία γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν η ΕΡΤ και τοπικά μέσα ενημέρωσης, στην οδό Πήγασου, στην περιοχή Καλάμια, μπαλκόνι από εγκαταλελειμμένο κτίριο αποκολλήθηκε και καταπλάκωσε τη γυναίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μαζί της βρίσκονταν και τα της παιδιά, τα οποία τραυματίστηκαν.

Για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Για το συμβάν, το Korinthostv.gr, μεταφέρει ότι η άτυχη γυναίκα, η οποία περνούσε από το σημείο μαζί με τα παιδιά της, δεν πρόλαβε να αντιδράσει και εγκλωβίστηκε κάτω από τον όγκο των δομικών υλικών και του τσιμέντου.



Με πληροφορίες από ΕΡΤ και korinthosnews, korinthostv.gr,