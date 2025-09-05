Θανάσιμη παράσυρση πεζού από τον Προαστιακό: Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Ανακοίνωση για το δυστύχημα με έναν νεκρό, στην περιοχή του Μεταξουργείου, εξέδωσε η Hellenic Train.

Υπενθυμίζεται πως άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τις γραμμές του τρένου, στη συμβολή της οδού Κωνσταντινουπόλεως με τη Λεωφόρο Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train, ο οδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Κιάτο αντελήφθη την παρουσία ατόμου στις σιδηροδρομικές γραμμές και ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες χωρίς να καταφέρει να αποφύγει την παράσυρση.

Επίσης, η εταιρεία ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω του συμβάντος αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«H Hellenic Train ανακοινώνει ότι σήμερα στις 07:30 π.μ., ο οδηγός της αμαξοστοιχίας 1304, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο με 79 επιβάτες, αντελήφθη την παρουσία ατόμου εντός της σιδηροδρομικής γραμμής στο ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως, λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ. Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Για λόγους ασφαλείας, διεκόπη αμέσως η ηλεκτροδότηση της γραμμής. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από την αμαξοστοιχία στις 08:30. Η παροχή ηλεκτροδότησης αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα, ενώ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη.

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι λόγω του περιστατικού, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων».