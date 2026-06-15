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Τέσσερις νεκροί από φωτιά στα Ιωάννινα

Δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την φωτιά

The LiFO team
The LiFO team
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΦΩΤΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Τέσσερις θάνατοι στα Ιωάννινα μετά από φωτιά

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, τέσσερις σοροί αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε οικίσκο, στην Κόνιτσα Ιωαννίνων.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

 Άγνωστα παραμένουν τα αίτια πίσω από την πυρκαγιά.

Ελλάδα

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