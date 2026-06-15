Τέσσερις νεκροί από φωτιά στα Ιωάννινα

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Τέσσερις θάνατοι στα Ιωάννινα μετά από φωτιά

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, τέσσερις σοροί αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε οικίσκο, στην Κόνιτσα Ιωαννίνων.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Τέσσερις σοροί αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικίσκο, στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 15, 2026

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια πίσω από την πυρκαγιά.