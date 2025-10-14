Τέμπη: Ξεκινά στις 23 Μαρτίου η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Στις 23 Μαρτίου ξεκινά η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Τρία χρόνια μετά τη φονική σύγκρουση των τρένων, στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 στην κοιλάδα των Τεμπών, ξεκινά η πολυαναμενόμενη δίκη.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους φοιτητές, και θεωρείται ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην ελληνική ιστορία.

Προκάλεσε οργή, θλίψη και πολιτικές αναταράξεις, φέρνοντας στο φως σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

Η είδηση έγινε γνωστή νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης και την ημερομηνία όρισε ο εισαγγελέας Εφετών Λάρισας.