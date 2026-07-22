Τέμπη: Την παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού σε δίκη, ζητά ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Μητρουλιάς, εισηγείται την παραπομπή σε δίκη του πρώην υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Τριαντόπουλου, για την υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Στην εισαγγελική του πρόταση προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών, ο κ. Μητρουλιάς ζητεί την παραπομπή του πρώην υφυπουργού για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Την ίδια κατηγορία αποδίδει και στον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό, καθώς και σε ακόμη τρία μη πολιτικά πρόσωπα από τον χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Εφόσον το Δικαστικό Συμβούλιο υιοθετήσει την εισαγγελική πρόταση, κατά τη συνεδρίασή του που αναμένεται το προσεχές φθινόπωρο, θα ανοίξει ο δρόμος για το πρώτο Ειδικό Δικαστήριο σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών, με κατηγορούμενους τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Κώστα Αγοραστό.

Παράλληλα, ο αντεισαγγελέας εισηγείται την απαλλαγή δύο από τα επτά μη πολιτικά πρόσωπα που είχαν συμπαραπεμφθεί με τον πρώην υφυπουργό, ως φερόμενοι συμμέτοχοι, βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών.