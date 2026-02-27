Πλήθος κόσμου αναμένεται να δώσει το «παρών» στα αυριανά συλλαλητήρια, καθώς συμπληρώνονται τρία χρόνια από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, με τα μέσα μεταφοράς να προχωρούν σε στάσεις εργασίας, για να διευκολύνουν την πρόσβαση του κόσμου στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, τα εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο στις 12:00 το μεσημέρι στο Άγαλμα Βενιζέλου. Υπενθυμίζεται πως ο ΟΑΣΘ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τη λήξη της βάρδιας.

Τέμπη: Τι ώρα ξεκινούν αύριο τα συλλαλητήρια

Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Στη Λάρισα, τόπο της τραγωδίας, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, στο πλαίσιο της απεργιακής του απόφασης, καλεί σε συγκέντρωση στις 12:00 στην Κεντρική Πλατεία.

Το απόγευμα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο.

Αναλυτικά οι συγκεντρώσεις: