Τέμπη: Συνεχίζεται με μηνύσεις η δίκη για τα βίντεο

Στιγμές έντασης καταγράφηκαν στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, και πιο συγκεκριμένα στη διαδικασία για τα βίντεο που αποτύπωναν την εμπορική αμαξοστοιχία.

Η πλευρά των συγγενών θυμάτων των Τεμπών, όπως μεταφέρουν σχετικά τοπικά μέσα ενημέρωσης, αποχώρησε απογοητευμένη και οργισμένη με την εξέλιξη της δίκης, με τις οικογένειες να μιλούν για προσβολές, εσκεμμένες καθυστερήσεις και παρεμπόδιση της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο επίκεντρο βρέθηκε η εισαγγελέας κ. Παπαϊωάννου, κυρίως για το ζήτημα των εκταφών και των τοξικολογικών εξετάσεων, και ο υπεύθυνος της εταιρείας ιδιωτικής φύλαξης, κ. Τσαντσαράκης για τον χειρισμό του οπτικοακουστικού υλικού. Παράλληλα, η πλευρά των θυμάτων ανακοίνωσε ότι κινεί νομικές διαδικασίες κατά του συνηγόρου κ. Βασίλη Καπερνάρου για προσβολές σε βάρος του Πάνου Ρούτσι.

Δίκη για τα βίντεο στα Τέμπη: Τι δήλωσε η κυρία Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού, σε δηλώσεις της, κατήγγειλε ότι τρία χρόνια μετά την τραγωδία δεν έχουν προχωρήσει βασικές ενέργειες, όπως οι εξειδικευμένες τοξικολογικές εξετάσεις, υποστηρίζοντας πως η εισαγγελέας δεν είχε μελετήσει σχετικό υπόμνημα που κατατέθηκε από τον Οκτώβριο του 2025. Όπως σημείωσε, η καθυστέρηση αυτή επηρεάζει και την πορεία των εκταφών, ενώ έκανε λόγο για εμπαιγμό των οικογενειών.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, βασική συνήγορος των θυμάτων, υποστήριξε ότι «στο εδώλιο της συγκάλυψης κάθεται η ίδια η κυβέρνηση», κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια αποτροπής της αποκάλυψης στοιχείων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι κατόπιν εντολής του Πάνου Ρούτσι θα κατατεθούν μηνύσεις για τη συμπεριφορά του κ. Καπερνάρου, την οποία χαρακτήρισε «ακραία προσβλητική».

Από την πλευρά τους, άλλοι συνήγοροι των οικογενειών εξέφρασαν ενστάσεις για τη διαχείριση εγγράφων της δικογραφίας, ζητώντας διευκρινίσεις για το πώς περιήλθαν στην κατοχή της υπεράσπισης.

Ο πατέρας θύματος Χρήστος Τηλκερίδης δήλωσε ότι οι οικογένειες δεν γνωρίζουν «αν η δικαιοσύνη είναι μαζί τους ή απέναντί τους», καταγγέλλοντας πως δεν έγιναν δεκτά αιτήματά τους.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr, ΕΡΤ