Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων καταγγέλλουν παραλείψεις στη δικογραφία των 60.000 σελίδων

Συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών καταγγέλλουν παραλείψεις στη δικογραφία των 60.000 σελίδων.

Συγκεκριμένα, 35 οικογένειες θυμάτων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, αιτούνται με υπόμνημα στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας, συμπληρωματική ανάκριση για την πυρασφάλεια, με αφορμή του πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου, την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους, και βιντεοληπτικό υλικό που, όπως υποστηρίζουν, δεν παραδόθηκε ποτέ στον ανακριτή, από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στη Θεσσαλονίκη.

Η Φωτεινή Κοκκάλα, μητέρα 20χρονου θύματος στα Τέμπη, δηλώνει: «Στην κόρη μου το έχω ορκιστεί. Όσο ζω όσο αναπνέω, θα είμαι δίπλα της νοερά. Έχω ιερή υποχρέωση».

Με τη σειρά της, η Ελένη Βασάρα, μητέρα 23χρονου θύματος, διερωτάται: «Τι να πω; Ότι ο ανακριτής δεν έχει καλέσει και έκλεισε την ανάκριση, τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων;».

Τέμπη: Τι καταγγέλλουν οι γονείς των θυμάτων

Οι συγγενείς καταγγέλλουν κενά και παραλείψεις στη δικογραφία και παράλληλα, διαμαρτύρονται αναφορικά με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, ο οποίος, δεν δέχθηκε στο γραφείο του, αντιπροσωπεία συγγενών θυμάτων.

«Αρνείται να δεχτεί ακόμη και αντιπροσωπεία δύο μητέρων. Γιατί; Γιατί αρνείται να ακούσει τους χαροκαμένους γονείς;», επισήμανε η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα 22χρονου θύματος.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας που παρέλαβε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων στις 8 Σεπτεμβρίου, συνέταξε και απέστειλε την πρότασή του 996 σελίδων στην Πρόεδρο Εφετών και στους διαδίκους.

«Μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι εντός 6 ημερών συντάχθηκε πρόταση από τον κύριο Εισαγγελία Εφετών για μια δικογραφία άνω τον 60-70.000 σελίδων», δήλωσε ο δικηγόρος και συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, Αντώνης Ψαρόπουλος.

«Μέσα σε επτά μέρες, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, ο εισαγγελέας μελέτησε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων […] και έγραψε εισαγγελική πρόταση 1.000 σελίδων! Μέσα σε 7 μέρες! […] Μετά τη σημερινή εξέλιξη, ένα είναι βέβαιο! Ότι δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού.

«Μας κοινοποιήθηκε άρον των άρον θα έλεγα, η πρόταση της Εισαγγελίας. Μέσα σε αυτήν τη γρήγορη ανάγνωση, δεν υπάρχει έκρηξη, δεν υπάρχουν κακουργηματικές ανθρωποκτονίες για την Hellenic Train», είπε η Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών.

Οι κατηγορούμενοι είναι συνολικά 36 και η συντριπτική πλειοψηφία τους κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών. Στις 60.000 σελίδες της δικογραφίας περιλαμβάνονται οι καταθέσεις περίπου 150 μαρτύρων, εκ των οποίων οι 28 είναι από επιβάτες, αυτόπτες μάρτυρες.

