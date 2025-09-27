Τέμπη: Στο Λαϊκό Νοσοκομείο ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο διακομίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/09) ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη.

Ο κ. Οικονομόπουλος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε ενώ βρισκόταν στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και παραμένει υπό παρακολούθηση.

Ο συνταξιούχος τραπεζικός, που δεν έχει συγγενική σχέση με κάποιο από τα θύματα, συμμετέχει στην απεργία πείνας θέλοντας να στηρίξει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του.