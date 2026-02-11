Τέμπη: Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 συμπληρώνονται τρία χρόνια - Πού θα γίνουν συλλαλητήρια

Τρία χρόνια συμπληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου 2026 από την τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Με αφορμή την επέτειο, έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο πανελλαδικών κινητοποιήσεων μνήμης και διεκδίκησης δικαιοσύνης.

Όλο αυτό το διάστημα, και ιδιαίτερα το τελευταίο, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών καταβάλλει προσπάθεια «για να αναδειχθούν οι πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στην τραγωδία», καθώς και οι ευθύνες όλων όσοι εμπλέκονται, «όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος τονίζει ότι «τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή», αλλά «έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή», επισημαίνοντας παράλληλα ότι πρόκειται για πολιτικές που «γεννούν και συγκαλύπτουν εγκλήματα».

Ο Σύλλογος απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στις μεγάλες συγκεντρώσεις που οργανώνονται σε συνεργασία με Εργατικά Κέντρα, Σωματεία Εργαζομένων, Φοιτητικούς Συλλόγους και μαζικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο να ενισχυθεί η συλλογική φωνή και ο αγώνας για «πραγματική δικαίωση».

Τέμπη: Πού θα γίνουν συλλαλητήρια για την επέτειο των τριών ετών

Καλέσματα έχουν ανακοινωθεί:

στην Αθήνα , στις 12 το μεσημέρι, στο Σύνταγμα,

, στις 12 το μεσημέρι, στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη , στις 12 το μεσημέρι, στο Άγαλμα Βενιζέλου,

, στις 12 το μεσημέρι, στο Άγαλμα Βενιζέλου, και σε πόλεις σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ αυτών και ο Βόλος.

«Μαζική συμμετοχή, να γίνουμε η φωνή των 57 δολοφονημένων συνανθρώπων μας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, υπογραμμίζοντας το κεντρικό αίτημα των κινητοποιήσεων: να μην υπάρξουν ποτέ ξανά άλλα Τέμπη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ