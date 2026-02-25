Τέμπη: Ποιοι απεργούν στις 28 Φεβρουαρίου

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου συμπληρώνονται τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, γνωστοποιούν τη συμμετοχή τους στα συλλαλητήρια, ενώ ορισμένοι θα απεργήσουν.

Στην Αθήνα το συλλαλητήριο αναμένεται να ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα και την ίδια ώρα, ανάλογες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα κεντρικά σημεία πόλεων στην υπόλοιπη χώρα.

Οι κινητοποιήσεις για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 57 νεκρούς. Επηρεάζονται οι μετακινήσεις και οι συγκοινωνίες, ως προς τους κλάδους που ήδη έχουν ανακοινώσει απεργία (ακτοπλοΐα, σιδηρόδρομος), αλλά και η κυκλοφορία στους δρόμους, όπου θα διεξαχθούν οι συγκεντρώσεις.

Τέμπη: Απεργία στην ακτοπλοΐα

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 28 Φεβρουάριου. Η ώρα έναρξης της απεργίας στα πλοία θα είναι 00.01 και η ώρα λήξης τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 28/2.

Τέμπη: Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για τα συλλαλητήρια

Η ΑΔΕΔΥ θα συμμετέχει στα συλλαλητήρια του Σαββάτου. Αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση: «Ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα».

Τέμπη: Απεργία στα τρένα

Το Σάββατο απεργούν και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη. Από την πλευρά της η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο». Αναμένεται απόφαση για το πώς θα κινηθούν οι μετρό και αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα.

Τέμπη: Κάλεσμα από το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας

Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας καλεί όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία της Αττικής όλες τις Ομοσπονδίες, τα Σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών στην 24ωρη παναθηναϊκή απεργία και στο μεγάλο συλλαλητήριο Σάββατο 28 Φλεβάρη, στις 12:00 μ. στο Σύνταγμα.

Από την πλευρά του και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, ανακοινώνει, ότι: «Στις 28 Φλεβάρη απεργούμε, δίνουμε μαζικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 12μ. Δεν ξεχνάμε, δε συγχωρούμε. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Ακολούθως, το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής καλεί στην πλατεία Ηρώων στο Λαύριο στις 12, αλλά και για όσους το επιθυμούν και στο Σύνταγμα την ίδια ώρα.

Τέμπη: Το εμπόριο

H Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, αναφέρει: «Συνεχίζουμε, το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, τις ταχυμεταφορές, την φύλαξη και την καθαριότητα συμμετέχουμε καθολικά στην 24ώρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ