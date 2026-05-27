Τέμπη: Ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων - Στις 2 Ιουνίου συνεχίζεται η δίκη

Την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου πρόκειται να συνεχιστεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν τις αντιρρήσεις τους για τις παραστάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» αλλά και για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο κατηγορούνται τρία στελέχη του ΟΣΕ.

Επίσης υπέβαλαν ένσταση για την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου οι κατηγορούμενοι σταθμάρχες απογευματινής-βραδινής βάρδιας και ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος του ΟΣΕ. Θυμίζουμε πως η δήλωση του ελληνικού Δημοσίου στρέφεται αποκλειστικά κατά των τεσσάρων συγκεκριμένων προσώπων.

Για τους συγγενείς θυμάτων και τους τραυματίες που δήλωσαν την παράστασή τους κανένας κατηγορούμενος δεν είχε αντίρρηση.

Οι κατηγορίες εις βάρος των κατηγορούμενων για την τραγωδία στα Τέμπη

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι συνολικά 36 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Οι 33 εξ αυτών κατηγορούνται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ' εξακολούθηση και από κοινού. Οι 35 κατηγορούνται και για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή ενώ τρία στελέχη του ΟΣΕ κατηγορούνται και για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης σημειώθηκε ένταση όταν συγγενείς θυμάτων που βρίσκονταν στην αίθουσα αντέδρασαν στην αναφορά τού συνηγόρου της πρώην προέδρου της ΡΑΣ για το βιογραφικό της πελάτισσας του.

«Ακούμε το βιογραφικό της δολοφόνου» φώναξε ο Δημήτρης Πλακιάς, πατέρας των διδύμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη, με την πρόεδρο της Έδρας να αναφέρει πως όσοι συγγενείς φωνάζουν θα περνούν εκτός αίθουσας.

Στην επόμενη δικάσιμο θα ξεκαθαριστεί αν θα προτείνει πρώτα η εισαγγελέας επί των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων ή θα προηγηθούν οι συνήγοροι που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας καθώς όπως ανέφεραν σήμερα έχουν και οι ίδιοι αντιρρήσεις για την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου αλλά και για συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων.