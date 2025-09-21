Τέμπη: Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας για 7η ημέρα - «Δεν τους πιστεύω πια»

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στην Πλατεία Συντάγματος, πραγματοποιώντας απεργία πείνας σε μια ύστατη προσπάθεια να αποκαλυφθεί η αλήθεια γύρω από τις συνθήκες θανάτου του παιδιού του - θύματος των Τεμπών.

Καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι τον επισκέπτονται, εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους.

Το απόγευμα της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου, στις 18:30, δεκάδες σωματεία εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού καλούν σε συγκέντρωση συμπαράστασης στο Σύνταγμα.

Συνολικά 55 σωματεία -μεταξύ αυτών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, το Σωματείο Εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού ΕΡΤ, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, καθώς και μουσικά σωματεία από διάφορες περιοχές της χώρας- δηλώνουν δημόσια τη στήριξή τους.

Τα σωματεία καταγγέλλουν το βεβιασμένο κλείσιμο της ανάκρισης για το πολύνεκρο δυστύχημα, επισημαίνοντας ότι κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία, ενώ οι πραγματικά υπεύθυνοι για την τραγική κατάσταση των σιδηροδρόμων παραμένουν στο απυρόβλητο.

«Στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες των 57 θυμάτων που χάθηκαν εξαιτίας της κρατικής αδιαφορίας και της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων στα Τέμπη. Δεν θα αφήσουμε να ξεχαστούν οι εγκληματικές ευθύνες εκείνων που οδήγησαν δεκάδες ανθρώπους στον θάνατο και εκατοντάδες άλλους σε βαριές αναπηρίες», τονίζεται χαρακτηριστικά στην κοινή ανακοίνωση. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στο αίτημα εκταφής, το οποίο —όπως υπογραμμίζεται— έχει απορριφθεί επανειλημμένα από την Εισαγγελία και τις αρμόδιες αρχές, παρά τις επίμονες εκκλήσεις των γονιών. «Δηλώνουμε την απεριόριστη στήριξή μας στον Πάνο Ρούτσι και ενώνουμε τις φωνές μας με τους γονείς των θυμάτων. Δεν θα επιτρέψουμε να ζούμε σε μια χώρα χωρίς Δικαιοσύνη», καταλήγουν τα σωματεία.

Την ίδια στιγμή, συγγενείς θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη προχώρησαν σε κοινή δήλωση συμπαράστασης. Όπως αναφέρουν, «κανένα ουσιαστικό βήμα δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα για να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι. Τι περιμένουν ακόμη κυβέρνηση και δικαιοσύνη για να εγκρίνουν την εκταφή του Ντένις;». Οι συγγενείς καλούν επίσης σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση αλληλεγγύης που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 6:30 μ.μ.

Πάνος Ρούτσι: «Δεν τους πιστεύω πια»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο (20/9) στο MEGA, ο Πάνος Ρούτσι κατέστησε σαφές πως δε θα σταματήσει τον αγώνα του και θα συνεχίσει μέχρι τέλους.

«Έχει γίνει κάτι μοναδικό. Ο κόσμος έρχεται από παντού όλη μέρα, να με αγκαλιάσει, να μου δώσει κουράγιο, δύναμη. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω» είπε για το κύμα συμπαράστασης από τον κόσμο.

Στην ερώτηση γιατί πήρε την απόφαση να ζητήσει την εκταφή της σορού του παιδιού, τόνισε: «Γιατί δεν τους πιστεύω πια. Δυόμιση χρόνια ψάχνουμε αλήθεια. Ψάχνω Δικαιοσύνη και το μόνο που αντικρίζω είναι κλειστές πόρτες και ψέματα. Δεν μπορώ άλλο να κάθομαι με σταυρωμένα χέρια. Έχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου, ότι θα βρω τους δολοφόνους και θα τους βάλω μέσα στη φυλακή».