Τέμπη: Ο «χάρτης» της μεγάλης δίκης - Δεν εντάχθηκαν στους μάρτυρες οι πραγματογνώμονες των συγγενών

Στις 23 Μαρτίου 2026 αναμένεται να αρχίσει η μεγάλη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που θα πραγματοποιηθεί σε ειδική αίθουσα στη Λάρισα, καθώς τα αίτια της σύγκρουσης ανάλαβε να διερευνήσει ο Εφέτης Ανακριτής, Σωτήρης Μπακαΐμης.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, μέσα σε 1.267 σελίδες περιγράφεται η λεπτομερής αποτύπωση της μεγάλης δίκης και του δυστυχήματος των Τεμπών, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για το κλητήριο θέσπισμα που έχει επιδοθεί σε 36 κατηγορούμενους και πριν από λίγες ημέρες επιδόθηκε και στους υπόλοιπους διαδίκους,

Σ' αυτό προκύπτει πως έχουν κληθεί 352 μάρτυρες, οι 230 εκ των οποίων κατηγορίας, μεταξύ αυτών συγγενείς θυμάτων, επιζώντας, εκπρόσωποι Δικηγορικών Συλλόγων απ' όλη την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα, από την Πελοπόννησο από τη Βόρεια Ελλάδα, και τις Κυκλάδες.

Τέμπη: Δεν είναι στους μάρτυρες οι πραγματογνώμονες των οικογενειών

Οι υπόλοιποι 122 μάρτυρες έχουν καταθέσει ήδη στον Εφέτη Ανακριτή, και πρόκειται για καθηγητές που συνέταξαν εκθέσεις και πορίσματα, ιατροδικαστές, στελέχη ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ. Στην ίδια δίκη, αναμένεται να αναγνωστούν 570 έγγραφα, όπως πραγματογνωμοσύνες και τεχνικές εκθέσεις, ενώ θα παρουσιαστούν επίσης φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό, εκθέσεις νεκροψίας και νεκροτομής.

Αξίζει να ειπωθεί πως στους μάρτυρες δεν συμπεριλαμβάνονται οι τεχνικοί σύμβουλοι και πραγματογνώμονες που είχαν διορίσει οικογένειες θυμάτων και συνέταξαν πορίσματα, ωστόσο οι εκθέσεις τους αναμένεται να παρουσιαστούν στη δίκη.

Οι 36 κατηγορούμενοι για τα Τέμπη είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, και πλημμεληματικές διώξεις, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και ο μοιραίος σταθμάρχης.

Παράλληλα, θα δικαστούν οι σιδηροδρομικοί που εγκατέλειψαν το πόστο τους το βράδυ του δυστυχήματος, διευθυντικά στελέχη του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διευθυντικά στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και της Hellenic Train.