Τέμπη: Νέο αίτημα για αναβολή στη δίκη με τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Νέο αίτημα για αναβολή της δίκης σχετικά με τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, κατέθεσαν σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Η υπόθεση εκδικάζεται στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, με τους δικηγόρους να επικαλούνται την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία οι δικηγόροι δεν μπορούν να παραστούν σε δίκες πλημμεληματικού χαρακτήρα που έχουν διακοπεί και δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει εκ νέου.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, υπήρξε μία έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους δικηγόρους των δύο πλευρών, για να ερμηνεύσουν σχετικά με το εάν η δίκη που διεκόπη στις 15 Οκτωβρίου, για να συνεχιστεί σήμερα, είχε αρχίσει ή όχι.

Τέμπη: Ένταση στη δίκη

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν η εισαγγελέας της έδρας επεσήμανε ότι το δικαστήριο είχε διατάξει την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων, ωστόσο δύο από τους τρεις δεν βρέθηκαν σήμερα στο εδώλιο. Οι συνήγοροι υπεράσπισης αντέδρασαν, υποστηρίζοντας πως οι εντολείς τους δεν ήταν υποχρεωμένοι να παρίστανται.

Μετά από διακοπή περίπου μίας ώρας, προκειμένου να μελετηθούν τα έγγραφα που προσκομίστηκαν από την υπεράσπιση, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αυτήν την ώρα, οι δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας αναπτύσσουν τα επιχειρήματά τους, ενώ αναμένεται η τελική απόφαση του δικαστηρίου για το αίτημα αναβολής.