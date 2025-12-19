Τεμπή: Νέα διακοπή στη δίκη για τα βίντεο - Η νέα ημερομηνία

Στις 9 Ιανουαρίου 2025 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η δίκη για τα βίντεο με την εμπορική αμαξοστοιχία, που ενεπλάκη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη την 1η Μαρτίου του 2023.

Η αναβολή στη δίκη για τα βίντεο στα Τέμπη προέκυψε μετά από αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης να αποβληθούν οι δικηγόροι των συγγενών από την αίθουσα του δικαστηρίου. Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη φορά είχαν δημιουργηθεί εντάσεις λόγω της μικρής χωρητικότητας της αίθουσας.

Μάλιστα, ο συνήγορος του πρώην προέδρου του ΟΣΕ υποστήριξε ότι από τη μη προσκόμιση των βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα, ζημιώθηκε η ανάκριση και ζήτησε να κληθεί και να παραστεί ο εφέτης ανακριτής. Στη συνέχεια αναμένεται να δοθεί ο λόγος στους δικηγόρους των συγγενών των θυμάτων.

Τέμπη: Η αντίδραση των συγγενών θυμάτων

Όσον αφορά τους ανθρώπους που θα κάτσουν στο εδώλιο σχετικά με την υπόθεση των βίντεο στα Τέμπη, κατηγορούμενοι είναι o πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar.

Την ίδια ώρα, συγγενείς θυμάτων εξέφρασαν την αγανάκτησή για τη νέα αναβολή στη δίκη: «Είναι η πέμπτη φορά που ερχόμαστε εδώ και πραγματικά δεν προχωράμε στην ουσία της υπόθεσης για διαδικαστικούς λόγους» ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού.

Για όσα έγιναν στη σημερινή δικάσιμο αναφέρθηκε ο κ. Αντώνης Ψαρόπουλος ενώ ο κ. Ηλίας Παπαγγελής τόνισε πως βάζουν «εμπόδια» και «δικονομικά τρικ» στην υπόθεση.

Από την πλευρά του ο κ. Πάνος Ρούτσι απαίτησε από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων να δείχνουν σεβασμό προς τους συγγενείς ενώ η δικηγόρος συγγενών θυμάτων και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην «τιτάνια μάχη» που έγινε στο δικαστήριο στο ζήτημα του δικαιώματος της πολιτικής αγωγής να παρασταθεί στην υπόθεση.