Τέμπη: Νέα αιτήματα εκταφής από Πάνο Ρούτσι και Παύλο Ασλανίδη

Ο Πάνος Ρούτσι και ο Παύλος Ασλανίδης κατέθεσαν νέα αιτήματα εκταφής για τα παιδιά τους, που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών.

Λίγο αφότου η πρόεδρος Εφετών Λάρισας απέρριψε τα αιτήματα εκταφής με το σκεπτικό ότι δεν υπήρξε παράνομο φορτίο στην τραγωδία των Τεμπών που να προκάλεσε την ανάφλεξη, ανατέθηκε η εξέταση των σχετικών αιτημάτων στην εισαγγελέα πρωτοδικών μόνο όμως για ταυτοποίηση των σορών μέσω DNA.

Ειδικότερα, ο Παύλος Ασλανίδης κατέθεσε νέο αίτημα για βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του, Δημήτρη που χάθηκε στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά παράλληλα και στην ταυτοποίηση πέντε τμημάτων του παιδιού του που δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τα οκτώ συνολικά. Σημειώνεται, ωστόσο, πως σε καμία από τις αιτήσεις εκταφής από τον Παύλο Ασλανίδη, ο δικηγόρος του, Γιάννης Μαντζουράνης, δεν αναφέρθηκε σε παράνομο φορτίο. Αντιθέτως, σε όλες ζητά να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του.

Ομοίως, και ο Πάνος Ρούτσι που είναι στην 15η ημέρα απεργίας πείνας ζητά να μάθει την αλήθεια, καταθέτοντας και με τη σειρά του νέο αίτημα εκταφής στην εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας. Ο Πάνος Ρούτσι ζητά και πάλι τις απαραίτητες εξετάσεις στη σορό του γιου του, Ντένις Ρούτσι. Σε δηλώσεις της από το δικαστικό Μέγαρο Λάρισας η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου μετέφερε τους φόβους της οικογένειας Ρούτσι να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια επί της σορού του γιου τους εν αγνοία τους.

Τέμπη: Γιατί η πρόεδρος Εφετών Λάρισας απορρίπτει τα αιτήματα εκταφής

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, 33 άτομα δικάζονται για το κακούργημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο, με αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Οι τρεις κατηγορούμενοι δικάζονται μόνο για πλημμελήματα, όπως ανθρωποκτονία και βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια σε βάρος πολλών ατόμων.

Ο Ιωάννης Μπούγας, υφυπουργός Δικαιοσύνης, δήλωσε: «Εφόσον ξεκινήσει η δίκη, όλα τα στοιχεία από κάθε πλευρά, από κάθε εμπλεκόμενο μέρος από τους διαδίκους θα τεθούν υπόψιν του δικαστηρίου και εκεί, με βάση τον νόμο και τη συνείδησή τους, οι δικαστές θα αποφανθούν ποιος είναι υπαίτιος για αυτή την τραγωδία των Τεμπών και εφόσον κριθούν υπαίτιοι, ποιο είναι και το ύψος της ποινής το οποίο πρέπει να σου επιβληθεί».

Με την ίδια διάταξη, η πρόεδρος Εφετών Λάρισας απορρίπτει τα αιτήματα εκταφής που κατέθεσαν η Μαρία Καρυστιανού, ο Παύλος Ασλανίδης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης και ο Πάνος Ρούτσι, προκειμένου να διενεργηθούν βιοχημικές εξετάσεις στις σορούς των νεκρών, διότι, όπως αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο: «Στο παρόν δικονομικό στάδιο δεν απαιτείται η διενέργεια της ανακριτικής πράξης για τυχόν ανεύρεση ουσιών στους θανόντες, αφού στις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης δεν διαπιστώθηκε ως αιτία ανάφλεξης μετά τη σύγκρουση των τρένων ύποπτο φορτίο».

Η πρόεδρος Εφετών Λάρισας ομοίως απέρριψε τα αιτήματα των 80 συγγενών για περαιτέρω ανακριτικές πράξεις, σύμφωνα με το υπόμνημα που κατέθεσαν την περασμένη εβδομάδα ενώπιον της, με το σκεπτικό ότι έχουν ήδη απορριφθεί τα αντίστοιχα αιτήματα από τον ανακριτή της υπόθεσης κι έχουν εκδοθεί απορριπτικά βουλεύματα από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Στο μεταξύ, ένσταση ακυρότητας της προδικασίας κατέθεσε σήμερα το πρωί στο Συμβούλιο Εφετών η δικηγόρος του απεργού πείνας Πάνο Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση και την ηγεσία της Δικαιοσύνης: «Αυτοί που προσπαθούν με όλους τους τρόπους να μεθοδεύσουν την γρήγορη παραπομπή σε δίκη για να αποφύγουν το να ασκηθούν διώξεις για τα πραγματικά αδικήματα κατά της ζωής και προσπαθούν να εξασφαλίσουν ελεγχόμενη σύνθεση για να γίνει η δίκη στα μέτρα τους. Αυτοί όλοι κάνουν λάθος».