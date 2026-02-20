Τέμπη: Μερική ανάκληση της παραγγελίας για τρεις εκταφές θυμάτων - Το αίτημα των συγγενών

Εξώδικη διαμαρτυρία στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας επέδωσαν συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για εκταφές και εξειδικευμένες εξετάσεις εκτός Ελλάδας.

Το εξώδικο κατατέθηκε από συγγενείς θυμάτων, μεταξύ των οποίων η Μαρία Καρυστιανού και ο Αντώνης Ψαρόπουλος, με προθεσμία έως το μεσημέρι για απάντηση της Εισαγγελίας. Το βασικό αίτημα είναι να οριστεί πραγματογνωμοσύνη και να σταλούν δείγματα σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, καθώς, όπως υποστηρίζουν, οι αναγκαίες τοξικολογικές και ιατροδικαστικές αναλύσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με πληρότητα στην Ελλάδα.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έχει ήδη διατάξει άμεσες εκταφές για εννέα σορούς. Ωστόσο, οι συγγενείς κάνουν λόγο για «κοροϊδία» και «εμπαιγμό», επισημαίνοντας ότι, παρότι αρχικά είχαν ενημερωθεί πως το αίτημά τους έγινε δεκτό, στη συνέχεια τους γνωστοποιήθηκε πως οι εκταφές θα γίνουν χωρίς να επιτραπεί η αποστολή δειγμάτων στο εξωτερικό.

Μερική ανάκληση της παραγγελίας για τις εκταφές

Σε μερική ανάκληση της παραγγελίας της, που αφορά σε τρεις εκταφές θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη προχωρά με απόφασή της η Εισαγγελία Λάρισας, καθώς προέκυψε σοβαρή διαφωνία με τους συγγενείς, σχετικά με τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων.

Με την μερική ανάκληση επί της ουσίας η αρμόδια Εισαγγελέας εισηγείται στο Συμβούλιο πλημμελειοδικών την απόρριψη των τριών προσφυγών, επικαλούμενη απορρίψεις αιτήσεων εκταφής του Παύλου Ασλανίδη και προηγούμενα βουλεύματα του Δικαστικού Συμβουλίου για τη διενέργεια των ειδικών εξετάσεων σε εργαστήρια του εξωτερικού.

Τέμπη: Το Σάββατο αναμένονται δύο εκταφές

Οι δύο πρώτες εκταφές αναμένονται το Σάββατο (21/2), με εντολή της εισαγγελέως. Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν λάβει οι οικογένειες, έχει ζητηθεί από τον αρμόδιο δήμο να διαθέσει τον απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό, ενώ η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας καλείται να βιντεοσκοπήσει και να φωτογραφίσει τη διαδικασία.

Παρών θα είναι και ιατροδικαστής-πραγματογνώμονας, καθώς και τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών. Καλούνται επίσης οι ιατροδικαστές που είχαν χειριστεί αρχικά την υπόθεση.

Οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι η εισαγγελική παραγγελία παρουσιάζει ελλείψεις, κυρίως ως προς το εύρος των χημικών ουσιών που πρέπει να αναζητηθούν. Τονίζουν πως χωρίς πλήρες φάσμα εξετάσεων, η διαδικασία δεν θα μπορέσει να αποδώσει τα αναγκαία στοιχεία για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ