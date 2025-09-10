Τέμπη: Κατέθεσαν οι Νίκος και Δημήτρης Πλακιάς για την υπόθεση Τριαντόπουλου

Ενώπιον της ανακρίτριας του Αρείου Πάγου που διερευνά τις ευθύνες του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και επτά ακόμη προσώπων για την αλλοίωση του τόπου της τραγωδίας στα Τέμπη, κατέθεσαν σήμερα οι Νίκος και Δημήτρης Πλακιάς. Οι δύο πατέρες, που έχασαν τα παιδιά τους στο πολύνεκρο δυστύχημα, έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

«Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Ζητάμε κακούργημα για όλους όσοι είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία των παιδιών μας. Ξεκινάμε με τον κ. Τριαντόπουλο και θα συνεχίσουμε και με τον κ. Καραμανλή», δήλωσε ο Δημήτρης Πλακιάς κατά την αποχώρησή του από το Εφετείο.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Πλακιάς υπογράμμισε πως «δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που μπάζωσε τα παιδιά μας και τα πέταξε χιλιόμετρα μακριά να κατηγορείται μόνο για παράβαση καθήκοντος». Ζήτησε από την ανακρίτρια «να δει στα μάτια μας την καταστροφή», επιμένοντας ότι η υπόθεση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως πλημμέλημα. «Τα πολιτικά πρόσωπα είναι ο στόχος. Μια δίκη μόνο με τον σταθμάρχη δεν με ενδιαφέρει», πρόσθεσε.

Ο δικηγόρος των αδελφών, Λεωνίδας Κουμπούρας, ανέφερε πως η παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στρέφεται κατά του κ. Τριαντόπουλου και όσων περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Όπως είπε, αναμένεται η συγκρότηση δικαστικού συμβουλίου και για τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή, προκειμένου να δηλωθεί παράσταση και εκεί. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η δίκη για τη βασική υπόθεση των Τεμπών θα προσδιοριστεί στις αρχές του νέου έτους.

Σε μια συγκινητική στιγμή, ο Νίκος Πλακιάς δέχθηκε αγκαλιά από στενό φίλο του πατέρα των δύο κοριτσιών που χάθηκαν στην τραγωδία στο Μάτι, ο οποίος του μετέφερε τη συμπαράσταση του φίλου του, λέγοντας ότι μόνο εκείνος μπορεί να καταλάβει τον πόνο του.