Τέμπη: Κατασχέθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία που βρέθηκαν σε κτίρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ένταση και αλλεπάλληλες διακοπές σημειώθηκαν τη Δευτέρα στη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας στο δυστύχημα των Τεμπών, που εκδικάζεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Η διαδικασία πήρε νέα τροπή όταν ένας από τους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες αποκάλυψε ότι διαθέτει φωτογραφίες και βίντεο από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα, τα οποία είχε καταγράψει τόσο με κινητό τηλέφωνο όσο και με drone. Αντίστοιχο υλικό φέρεται να έχει και ο δεύτερος πραγματογνώμονας, ο οποίος καταθέτει ως μάρτυρας στην ίδια υπόθεση.

Η έδρα είχε ζητήσει την άμεση κατάσχεση του υλικού, ωστόσο στη σημερινή συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία δεν είχε πραγματοποιηθεί όπως προβλεπόταν. Έτσι το δικαστήριο διέκοψε προσωρινά τη δίκη, προκειμένου οι πραγματογνώμονες να μεταβούν στα σπίτια τους με συνοδεία αστυνομικών, ώστε να γίνει κατάσχεση σκληρών δίσκων, κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών.

Τέμπη: Κατάσχεση υλικού σε κτίρια της Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Λίγο μετά την επανέναρξη της διαδικασίας, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας από τους πραγματογνώμονες ανέφερε ότι αρχεία των βίντεο βρίσκονται αποθηκευμένα και στις υπηρεσίες όπου εργάζονται, συγκεκριμένα σε κτίρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα αλλά και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η αποκάλυψη αυτή οδήγησε σε δεύτερη διακοπή της δίκης μέσα στην ίδια ημέρα, με την αστυνομία να μεταβαίνει άμεσα στα συγκεκριμένα κτίρια για να εντοπίσει και να κατασχέσει τα αρχεία, έπειτα από εντολή της προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας.

Την ίδια ώρα, ο δεύτερος πραγματογνώμονας κατέθεσε ότι δεν διαθέτει το συγκεκριμένο υλικό στον υπολογιστή της υπηρεσίας του στην Περιφέρεια.

Η διαδικασία συνεχίζεται, με τις αρχές να αναζητούν όλα τα ψηφιακά αρχεία που ενδέχεται να σχετίζονται με το υλικό από τις πρώτες ώρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr