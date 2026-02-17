Τέμπη: Η σύνθεση της έδρας που θα εκδικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που θα εκδικάσει την υπόθεση για την τραγωδία στα Τέμπη.
Για την ανάδειξη της έδρας πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική κλήρωση, στο Εφετείο Λάρισας.
Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στη Λάρισα, στις 23 Μαρτίου 2026, σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο, στα πρώην ΤΕΙ Λάρισας.
Η σύνθεση της έδρας για την εκδίκαση της τραγωδίας στα Τέμπη
Η έδρα θα απαρτίζεται από:
- Πρόεδρος: Στεφανίδου Γεωργία
- Αναπληρώτρια πρόεδρος: Κοσίνα Ιωάννα
- Μέλη: Χριστόπουλος Δημήτρης, Λέτσιος Χρυσοβαλάντης
- Αναπληρωματικό μέλος: Τσάνα Μαρία
- Εισαγγελέας: Κουρινιώτη Αγγελική
- Αναπληρωτής Εισαγγελέας: Καρατσίδης Φίλιππος
Με πληροφορίες από ΕΡΤ