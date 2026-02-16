Τέμπη: Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε την εκταφή εννέα σορών θυμάτων εντός της εβδομάδας

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε να γίνουν οι εκταφές εννέα σορών των θυμάτων των Τεμπών.

Η εκταφή οφείλει να γίνει έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Τέσσερις μήνες μετά την έγκριση, από πλευράς Εισαγγελίας των εξετάσεων που ζήτησαν οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων, η εισαγγελέας παραγγέλνει να γίνουν οι εκταφές χωρίς ακόμη να έχουν βρεθεί τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις.

Με τη νέα της παραγγελία επί της ουσίας δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 μέρες να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ